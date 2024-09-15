藍海地產吸金5億女董逃5年落網 押4個月法官准30萬交保

藍海地產集團被控已投資泰國酒店等專案，非法吸金5億多元，集團董事長李陳妙音夫婦逃到泰國被列為外逃通緝犯，經我國檢調與泰國警方合作，今年5月8日成功在泰國逮捕李陳妙音，雄檢6月偵結，依違反銀行法將她起訴，李陳妙音移審後續押，律師聲請交保，法官考量相關事證均已扣押，裁定30萬元交保，並限制住居、出境。可抗告。

檢調查出，李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，以華麗文宣、飯店說明會及泰國實地考察團等方式，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」。

藍海地產集團自2016年起四處辦說明會，向民眾推銷投資湄南灣景酒店會所，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。

事後藍海僅給付投資民眾第1年利息便無力支付，共有88人遭騙6億800萬元泰銖，約合台幣5億3400萬元。

高雄地院去年10月依銀行法判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑，但李陳妙音、李長安夫婦已於2019年11月28日即潛逃出境泰國，檢方於2021年發布通緝2人，調查局並列為「外逃通緝要犯」緝拿。

經調查局、刑事局和移民署駐泰聯絡官和泰國警方合作下，泰國警方在3月26日逮捕李陳妙音，台、泰兩國展開遣返作業，今年5月由調查局人員將李陳妙音押解回台，解送高雄地檢署歸案後，將她成功收押。

雄檢調查後，認為泰國曼谷湄南灣酒店會所（HVR）的投資案，為泰國藍海公司主導決策，而泰國藍海公司起初出資5000萬元泰銖，持股51%的印象企業，就是由李陳妙音所經營，依違反銀行法將她起訴，至於夫婿李長安則仍在逃。