台中男曾約砲少年被抓...他又找國中生「打手槍」判刑可易科

台中市洪姓男子曾與少年相約性交易遭查獲，獲得緩刑，未料洪在去年底透過交友軟體，認識一名就讀國中的少年，洪與少年相約在大甲車站附近會面後，以1500元代價，要求少年幫忙「打手槍」，少年同意後，洪依約付款，不過少年在面對社工關心時透露此事，一審依與未滿16歲少年為有對價的猥褻行為罪，判刑6月，可易科。

判決指出，洪姓男子（34歲）在2020年間曾與少年性交易，遭台中地院判刑3月、緩刑2年，去年12月間，洪透過手機交友軟體「Grindr」，認識就讀國中的少年，洪私訊約出少年後，二人在大甲車站附近見面。

洪將少年載往一間旅館房間，雖聊天期間得知少年未滿16歲，但仍提議以1500元代價，要求少年幫忙「打手槍」，少年同意後雙方完成交易，但因少年是社工定期訪視的對象，少年向社工告知此案後，社工報警處理。