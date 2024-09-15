吸安多年男精神出狀況 披袈裟借廁所竟隨機砍人判刑

台中市男子有多年吸食毒品紀錄，精神狀況不佳，自稱出家改姓釋，去年7月間，釋男開車到苗栗縣林姓男子住家借廁所，林父應門見釋身穿袈裟，認定「出家人不是壞人」，因此讓釋入屋，未料釋闖進林男房間內，先持預藏鐮刀朝林男頭部揮砍、持菸灰缸猛砸，犯行後開車逃逸，二審近日宣判，仍認定釋犯殺人未遂罪，判刑3年6月、另入適當醫療處所監護3年。

台中市一名男子有多年吸食安非他命紀錄，2006年間已出現幻聽、幻視等精神病症狀，2012年間曾住進大陸鄭州的精神病院，返台後說要出家，並改姓釋，因未持續就醫，精神不佳，去年7月14日凌晨2時許，釋男開車前往苗栗縣林姓男子住處借廁所。

當時林父應門，見釋男身穿袈裟，認為「出家人不會是壞人」，同意讓釋入屋，未料釋疑思覺失調症病發，前往林男房間，拿出長55公分的鐮刀，朝林頭部揮砍，接著持房內菸灰缸，朝林頭猛擊，林父發現後，與兒子一起抵抗，釋男才停手，開車逃逸，林男頭部受4公分刀傷、腦震盪等傷勢。

警方獲報後，循線在同日上午於台中市拘提釋到案，扣得袈裟、鞋子、鐮刀等犯案工具，警詢後依殺人未遂罪送辦，檢方聲押獲准。

釋在案件審理期間，安置在醫療機構，二審在上月底裁定，釋有「再犯達危害公共安全之虞」，從今年8月延長安置至明年1月。

一審審理時，法官囑託醫院精神鑑定，確認釋患有思覺失調症，再佐以釋在偵訊期間，有舉止異常、記憶混亂、隨意誦經、推倒螢幕等症狀，顯示釋與一般人認知有別、欠缺控制能力，但審酌案發時，釋仍能開車到林家借廁所，顯示行為仍具意識、規畫與控制能力，辨識違法能力未完全喪失，依殺人未遂罪，判刑3年10月、另入適當醫療處所監護三年。

全案上訴二審後，台中高分院近日宣判，仍維持一審認定，不過刑度部分略有減輕，改判3年6月徒刑，另入醫療處所3年，仍可上訴。