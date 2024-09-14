為「1事」起口角...父竟揮菜刀想教訓兒 被判拘役20天
新北市鍾姓男子今年6月中與雙胞胎兒子，為了要讓剛過世的妻子辦理除戶發生口角爭執，鍾父一怒之下竟持菜刀揮舞欲教訓兒子，所幸兄弟2人一人出手阻擋，一人打電話報警才未釀憾事，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處鍾父拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。
判決指出，新北市鍾姓男子（36歲）今年6月17日中午原先要與家人一同前往祭拜剛過世的母親，出門前因鍾男聽到父親鍾姓男子（68歲）談論到要將母親除戶等事情，順口回說，先把後事都辦完再處理，雙方卻因此發生爭執及口角糾紛。
「要給你死。」爭吵過程中，鍾父不滿兒子膽敢回嘴，一怒之下衝至廚房拿菜刀，並出言恐嚇「要砍死你」等語，鍾男的雙胞胎哥哥見狀，連忙衝上前阻擋父親並緊抓父親手部不放，鍾男則立即撥打110電話報案，轄區板橋警分局信義派出所員警獲報迅速趕抵，當場逮捕鍾父，並查扣逞凶用菜刀一把。
鍾父犯後坦承犯行，但迄今未與兒子道歉和解，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處鍾父拘役20天，得易科罰金2萬元，仍可上訴。
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