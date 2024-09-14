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影／南市黃金海岸深夜查獲3起放煙火 2件違反這點加倍罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

中秋節將至，台南市環保局派員主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，現場依法開出一張3000元罰單，另有2件於深夜11點過後燃放，已掌握事證，將依車牌循線追查並加倍，裁處6000元。

環保局稽查人當場查獲一起當事人稱不知深夜不能放煙火，除當場告發外也提醒，為維護節慶環境品質，每年中秋節慶，市府均針對黃金海岸、觀夕平台等鞭炮施放熱區加強稽查，呼籲民眾於晚間10點過後切勿使用擴音設備、燃放鞭炮助興，發現違規行為一律告發，特定區域違反將直接加倍裁罰6000元。

環保局長許仁澤指出，環保局已成立中秋環保稽查小組執行機動稽查，尤其針對熱門景點，自晚間9時至10時非管制時段會加強宣導、勸導，逾管制時間即執行稽查取締，請民眾配合。

13日夜間除開立一張罰單外，後續也掌握2起違規事證及車牌，將再調查違規行為人，違規時間點因屬11點過後，將全數加倍開罰至6000元。

環保局表示，為保障環境安寧，依噪音管制法規定，除春節（除夕至農曆正月初三）、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，其他時間晚上10時至翌日上午7時，都不得施放爆竹煙火及使用擴音設施。

今年6月，環境部修正噪音管制法案件裁罰基準，針對夜間時段(即11點過後)或特定區域（10點過後，包含學校、圖書館、醫療機構等）加重裁罰，由首次違反罰3000元加倍裁罰至6000元，再次違反將持續加倍裁罰直至上限3萬元。

民眾如發現在管制時段，周遭有燃放爆竹煙火影響環境安寧等情形，可撥打公害陳情專線0800-066666或（06）6572916轉2222向環保局報案中心通報，環保局將儘快前往查處。

台南市環保局主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，均依法開罰。圖／台南市環保局提供
台南市環保局主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，均依法開罰。圖／台南市環保局提供
台南市環保局主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，均依法開罰。圖／台南市環保局提供
台南市環保局主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，均依法開罰。圖／台南市環保局提供

中秋節 台南 煙火秀 環保局長

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