誤進便宜貨掛羊頭賣「狗肉」罰25萬 鳳山貧困老夫婦中秋享溫馨

高雄簡姓老婦與丈夫設攤賣羊肉，不料進貨來路不明的羊肉，遭檢舉「掛羊頭賣狗肉」。高雄市動物保護處查出簡婦賣的確實是狗肉，裁罰25萬元罰鍰。但夫婦倆籌出不錢，甚至老婦也出車禍，生活困頓，法務部行政執行署高雄分署昨天去訪查，沒追繳欠款還貼心關懷，讓老婦在感受溫馨。

據了解，年近七旬的簡姓婦人與70多歲的丈夫相依為命，在高雄市鳳山區擺攤賣羊肉料理，由於原物料上漲，令這對老夫婦也吃不消，不料他們誤信朋友介紹，進了一批便宜「羊肉」，沒想到饕客一吃不對勁，隔天向動保處檢舉，指簡婦的羊肉攤「掛羊頭賣狗肉」。

動保處人員得悉，立即派員稽查，將攤子上的肉品送驗，果然驗出是狗肉，依動物保護法對簡婦裁罰25萬元罰鍰，更令簡婦與丈夫為罰款憂愁滿面，簡婦四處籌錢想繳罰款，不料又出車禍，動手術後臥床，生活難自理，靠丈夫照料起居，以致生活更是雪上加霜，無法線這筆罰款。