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誤進便宜貨掛羊頭賣「狗肉」罰25萬 鳳山貧困老夫婦中秋享溫馨

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄簡姓老婦與丈夫設攤賣羊肉，不料進貨來路不明的羊肉，遭檢舉「掛羊頭賣狗肉」。高雄市動物保護處查出簡婦賣的確實是狗肉，裁罰25萬元罰鍰。但夫婦倆籌出不錢，甚至老婦也出車禍，生活困頓，法務部行政執行署高雄分署昨天去訪查，沒追繳欠款還貼心關懷，讓老婦在感受溫馨。

據了解，年近七旬的簡姓婦人與70多歲的丈夫相依為命，在高雄市鳳山區擺攤賣羊肉料理，由於原物料上漲，令這對老夫婦也吃不消，不料他們誤信朋友介紹，進了一批便宜「羊肉」，沒想到饕客一吃不對勁，隔天向動保處檢舉，指簡婦的羊肉攤「掛羊頭賣狗肉」。

動保處人員得悉，立即派員稽查，將攤子上的肉品送驗，果然驗出是狗肉，依動物保護法對簡婦裁罰25萬元罰鍰，更令簡婦與丈夫為罰款憂愁滿面，簡婦四處籌錢想繳罰款，不料又出車禍，動手術後臥床，生活難自理，靠丈夫照料起居，以致生活更是雪上加霜，無法線這筆罰款。

動保處因簡婦罰款未繳，將全案移由法務部行政執行署高雄分署追繳罰款，行政執行官去簡婦家訪查， 發現簡婦家的經濟狀況極其窘迫，生活相當困難，夫婦倆還一直為了受騙買到狗肉無法釋懷，行政執行官簡聖潔與同事決定主動關懷弱勢義務人，樂捐幫老夫婦暫度難關，昨天趁中秋節來臨前去簡婦家，沒要簡婦繳款，反而送給簡婦一筆捐款，讓簡婦感受溫馨。

簡姓婦人（右）誤進便宜貨遭罰款，又出車禍臥床，行政執行署高雄分署人員昨去她家，不追罰款反送錢。圖／行政執行署高雄分署提供
簡姓婦人（右）誤進便宜貨遭罰款，又出車禍臥床，行政執行署高雄分署人員昨去她家，不追罰款反送錢。圖／行政執行署高雄分署提供

罰款 車禍 高雄市

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