中壢86歲老不修放A片 摸腿襲胸2女居服員鬧上警局

家住中壢龍岡地區的86歲曾姓老翁，由於罹病行動不便，生活需由居家服務員員協助生活起居，卻趁2名女居服員到府服務時，播成人片摸對方大腿內側及襲胸，居服員不甘受辱報警提告。桃園地檢署偵結，將曾翁依性騷擾防治法25條1項的乘機性騷擾罪嫌起訴。

起訴指出，曾翁因有身心障礙，先後由已成年的居家服務員A女、B女到宅協助洗澡、餵食、陪同外出等日常生活照顧，2023年12月19日下午3點，趁A女協助其生活起居時，以左手拿手機播放成人影片，右手觸摸A女左大腿內側，對A女騷擾；今年1月5日上午9點，又趁B女協助其生活起居時，徒手觸碰B女胸部，對B女騷擾得逞。