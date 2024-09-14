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中壢86歲老不修放A片 摸腿襲胸2女居服員鬧上警局

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住中壢龍岡地區的86歲曾姓老翁，由於罹病行動不便，生活需由居家服務員員協助生活起居，卻趁2名女居服員到府服務時，播成人片摸對方大腿內側及襲胸，居服員不甘受辱報警提告。桃園地檢署偵結，將曾翁依性騷擾防治法25條1項的乘機性騷擾罪嫌起訴。

起訴指出，曾翁因有身心障礙，先後由已成年的居家服務員A女、B女到宅協助洗澡、餵食、陪同外出等日常生活照顧，2023年12月19日下午3點，趁A女協助其生活起居時，以左手拿手機播放成人影片，右手觸摸A女左大腿內側，對A女騷擾；今年1月5日上午9點，又趁B女協助其生活起居時，徒手觸碰B女胸部，對B女騷擾得逞。

檢方說明，警方受理後認被告曾翁涉犯刑法的強制猥褻罪嫌，經查，依據被告提出天晟醫院診斷證明書指出，被告經診斷患有眩暈症、腦血管疾病等情，且被告行動不便須有照服員照顧其生活起居，因此被告摸腿襲胸的行為皆是趁居服員於照顧時進行的性騷擾犯行，與強制猥褻需有強暴、脅迫等手段不同，因此依性騷擾防治法起訴。

中壢86歲曾翁因行動不便，日常生活需由居服員到府協助，卻趁機對2名女居服員分別摸大腿內側及襲胸，桃園地檢署偵結，將他依性騷擾防治法起訴。記者陳恩惠／攝影
中壢86歲曾翁因行動不便，日常生活需由居服員到府協助，卻趁機對2名女居服員分別摸大腿內側及襲胸，桃園地檢署偵結，將他依性騷擾防治法起訴。記者陳恩惠／攝影

居服員 性騷擾 猥褻

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