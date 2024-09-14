4千萬債務衍生藝品店潑漆打人 為6萬報酬惹官司遭判刑
新北市鄭姓及簡姓男子2人去年2月間受人所託以6萬元代價，前往鶯歌區一家藝品店潑漆還動手打人，新北地檢署去年底依傷害及毀損罪嫌起訴，新北地院日前依傷害及毀損他人物品罪，將鄭男及簡男各判刑6月及4月，得易科罰金18萬元及12萬元，可上訴。
新北市鶯歌區文化路一家藝品店，去年2月3日深夜11時許遭人潑灑紅漆，經轄區警方追查，李姓債務人與另名李姓債權人原為好友，兩人因投資4千萬失利衍生債務，李姓債權人屢向債務人催討要不回，十分不滿，去年1月索性將債務人位於新北市鶯歌區文化路一間店面，租給楊男開設藝品店，欲以收租金方式來抵債。
去年1月初，楊男承租後開始裝潢店面，被債務人李男發現，李認為債權人沒經過他同意，私自將房子租給楊男明顯違法，氣得將屋屋所有權過戶給張姓男子。去年農曆過年前，張男在藝品店外張貼告示「宣告所有權」，並要求承租楊男搬離還屋，不過楊男因已花錢裝潢拒絕撤出，藝品店鐵捲門於去年1月17日及2月3兩度遭人潑漆毀損。
去年2月4日下午4時，李姓債權人接獲楊男通知到場處理，還遭2名惡煞持鐵棍毆打，雙手前臂、左手掌紅腫，所幸送醫後無礙，警方獲報報查出鄭姓男子（30歲）收受6萬元報酬，找簡姓男子（20歲）及绰號「阿凱」男子二人負責動手潑漆，鄭男則在一旁拍照。
鄭男還唆使簡男及「阿凱」二人持鐵棍打傷李姓債權人，警方後來循線逮捕鄭男及簡男到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，並持續追緝在逃共犯「阿凱」下落。新北地檢署去年底依傷害及毀損罪嫌起訴鄭男及簡男，新北地院日前依傷害及毀損他人物品罪，將鄭男及簡男各判刑6月及4月，得易科罰金18萬元及12萬元，仍可上訴。
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