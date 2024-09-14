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中秋假期4天大執法 高雄警防堵酒駕方式曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中秋節來臨，高雄市警局因每逢佳節是民眾與親友歡聚過節時刻，為遏止酒駕，今天起至9月17日中秋節，將動員所有分局，以多點路檢方式強力取締酒駕。警方表示對酒駕「零容忍」，呼籲民眾勿心存僥倖。

高雄市警局表示，除了透過宣導勸阻酒駕，今天至17日警方將動員17個分局、400多人次警力，全市同步大執法，以多點路檢棋盤式定點方式取締酒駕，更加強交通精準執法，在民眾飲酒熱點及易肇事路段周邊，都列為路檢處所，編排機動巡邏警組於周圍梭巡，攔查可疑車輛，透過交叉流動式的圍堵作為，防堵酒駕行為。

高雄市警交通大隊長黃元民呼籲餐飲業者，應落實代客叫車及提醒顧客指定駕駛等服務，客人如不配合而執意開車，店家應迅速通報警察機關到場，即時攔阻，避免酒後肇事憾事發生。

高雄市交通大隊表示，今年至8月31日，共發生酒後駕車肇事163件，較去年同期發生176件，減少13件，降幅約17％，希望以中秋大執法，展現警方積極執法決心，確保用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警方趁中秋節來臨，規畫取締酒駕大執法。記者林保光／攝影
高雄市警方趁中秋節來臨，規畫取締酒駕大執法。記者林保光／攝影

中秋節 酒駕 高雄市

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