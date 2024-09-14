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影／趕著拿月餅？台中無照男連闖2紅燈 撞翻機車還裝傻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中莊姓男子昨晚深夜在西屯區連闖2個紅燈，撞上1輛機車釀騎士擦挫傷、後座女乘客手骨折，正好被巡邏警員目擊立刻鳴笛追車，經查莊因酒駕已被吊銷駕照，自稱急著找朋友拿中秋禮盒才釀禍，警方就其多項違規最高可開4萬多元罰單，另涉及刑責部分依過失傷害、肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

台中第六分局警員昨晚11點多在巡邏經西屯區時，目睹莊男（25歲）駕駛1輛黑色休旅車在黎明、逢明路口高速闖紅燈，警方才準備要鳴笛追趕前，莊馬上又在下個路口黎明、青海路紅燈右轉，當場撞上1輛機車。

造成騎車的游姓男子（22歲）多處擦挫傷，後座孫姓女乘客（22歲）甚至右手骨折，所幸緊急送醫都沒有生命危險，但肇事的莊男撞到人後竟沒停車查看，反而持續踩油門加速離開。

警方再追到福科二路101巷、福科二路口，發現莊男已停靠路邊自行下車，警員上前詢問知不知道撞到人，莊還裝傻稱「沒有啊」，又支吾其詞說「剛剛在趕」，警方則喝斥他「你撞到人了啦」、「機車倒在那邊耶。」

警方繼續詢問，莊才說當時趕著要去找朋友拿中秋禮盒才一路闖紅燈，但警方也發現他2年前就因酒駕被吊銷駕照，昨晚是無照駕駛朋友的車又闖禍。

警方依道路交通管理處罰條例吊銷駕照仍駕駛汽車、闖紅燈、紅燈右轉，及交通事故致人受傷後逃逸等4項違規，最高可對他開罰4萬200元，另依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

莊男紅燈右轉撞上1輛機車，釀騎士挫傷、女乘客手骨折。記者曾健祐／翻攝
莊男紅燈右轉撞上1輛機車，釀騎士挫傷、女乘客手骨折。記者曾健祐／翻攝
莊男連闖2紅燈還肇事逃逸，被攔下時左前車頭有明顯擦痕。記者曾健祐／翻攝
莊男連闖2紅燈還肇事逃逸，被攔下時左前車頭有明顯擦痕。記者曾健祐／翻攝

中秋 台中市 車禍 駕照

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