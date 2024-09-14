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搬家棄養愛貓半年成乾屍 高雄動保處揪出飼主法辦
高雄郭姓男子租新屋因房東不讓寵物，搬家時把所飼養的貓留在舊租屋棄養，直到半年後，房仲人員帶人看房，在房間驚見貓屍，向高雄市動物保護處檢舉究辦。高雄地方法院依違反動保法，判決郭姓男子拘役20日，得易科罰金，併罰20萬元。全案可上訴。
判決指出，郭姓男子原本租套房居住，去年2月租屋期滿，他找到新租屋，因新房東不讓房客養寵物，便棄養愛貓，1隻貓留在舊租屋。直到半年後，蔡姓房仲人員帶人看屋，進屋聞到一股惡臭，四處找尋臭味來源，才在套房角落發現已成乾屍的貓，向高雄市動保處陳情此事。
去年8月30日，動保處派員調查，確認這隻死貓的原飼主是前房客郭姓男子，認為依據動物保護法，飼主對所飼的動物應避免動物遭受騷擾、虐待或傷害，並提供妥善照顧，但郭對這項規定有不確定故意，致家貓重要器官功能喪失而死亡，將郭函送法辦。
郭姓男子在法院審理時坦承棄養，法官認為他如果無能力飼養，應積極向外尋求如動物保護團體、動物救援社團、中途之家等管道協助或收留，而不是消極不提供充足、適當、乾淨且無害食物、飲水，以及安全、乾淨、適當的生活環境，讓家貓在缺乏充足食物及生活環境惡劣 下死亡，判他有罪。
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