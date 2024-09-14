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台達電去年遭竊近萬顆IC半導體晶片 內賊工程師賠錢獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市林姓男子為解決債務問題，去年間任職台達電子平鎮廠工程師時，趁著值夜班的機會，3度行竊9980顆IC半導體晶片變賣，法院審理期間林男與台達電調解成功，將自下月起分期賠償140萬元，桃園地院審結，將他依竊盜罪判處徒刑1年5月，緩刑3年。

至於林男去年2至9月間，冒前同事之名，9度潛回前東家廣達電腦進入治具室，得手923萬餘元的CPU及記憶體變賣一案，地院仍在審理中。

犯罪事實指出，30歲林男前為台達電子工業公司平鎮廠工程師，為解決積欠的債務，分別於2023年9月5、21日及10月17日晚間某時，利用值夜班、倉庫管理人員均下班之際，侵入倉庫開啟台達電公司放置「IC半導體晶片｣的防潮櫃，分別竊取900至4000顆不等的「TMS320F28377DPTPT｣等5種型號總計9980顆晶片，放入個人包包內下班後攜出，然後轉賣給不知情的徐姓男子，後因台達電清查發現短少，經內部調查發現是林男所為，報警提告。

檢警偵查及法院審理時，林男均坦承犯行，承認將偷得的5種型號9980顆IC半導體晶片以59萬3000元出售，法官認為林男說詞與卷內事證相符，犯行可供認定。

法官審酌，被告林男所為不當，應予懲處，念在他犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡他的犯罪動機目的、手段情節、告訴人台達電所受損失非輕，但被告已與告訴人公司成立調解，允諾分期賠償等情狀，量處適當之刑。

法官說明，被告林男未曾受有期徒刑宣告，且與台達電子公司成立調解，允諾分期賠償，足認有悔意，諭知緩刑3年，並命被告應自今年10月起，共計29期，分期賠償台達電公司140萬元，若林男違反賠償負擔，檢察官得向法院聲請撤銷緩刑。

台達電子工業公司平鎮廠遭自家林姓工程師偷走上萬顆IC半導體晶片變賣，桃園地院審結，依竊盜罪判處徒刑1年5月，緩刑3年，並自下月起分期賠償140萬元。圖／翻攝自Google Map
台達電子工業公司平鎮廠遭自家林姓工程師偷走上萬顆IC半導體晶片變賣，桃園地院審結，依竊盜罪判處徒刑1年5月，緩刑3年，並自下月起分期賠償140萬元。圖／翻攝自Google Map

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