軍官上班查看住處監視器...赫見妻外遇場面 全裸男竟是同單位學長

謝姓軍官去年7月間於颱風過境在軍中值勤時查看住家監視器，驚見同為軍官妻子僅穿內衣褲與全裸男子自客廳進入主臥室，聯絡父母帶年幼兒子前往查看，目擊妻為男子口交，謝父為攔阻男子逃脫致傷，事後確認竟是莊姓學長，謝與妻子調解離婚，並對莊提告，法官判賠100萬元。

謝主張，他與妻子於2016年結婚，育有2子，去年底在法院已調解離婚，2人與莊為同軍事單位軍官。未料，妻子與莊趁7月間他在軍中值勤時相約性交，恰巧他查看住處監視器時，發覺莊全裸與僅穿內衣褲和妻子從客廳偕同進入主臥室。

他隨即聯絡住在同公寓大廈父母前往查看，父母帶同長子到場，在主臥室目擊妻子為莊口交，2人遭發覺後，由妻子協助莊逃離住處，而莊於逃離中為擺脫父親攔阻，拉扯致傷後順利逃脫。父親為此提告，惟因此事氣憤致痼疾復發，去年底過世。

謝表示，雖不認識莊，惟事發後，他自軍中學長與莊為同學，確認住處監視器影像的該名裸體男子為莊。而妻子經機關懲罰評議會同年10月間決議核予大過2次懲罰，已遭軍方懲處汰除。

他指出，與妻子電話對談中確認當日男子為莊，在軍中風紀調查時，妻子為保有軍職才謊稱對方為民間友人。妻子說去年1月間受訓課後酒後與莊發生性關係後，連同在住處性交共3次，莊與多名女子相約性交，她僅是其中之一，與對方性交理由是各取所需。

他說，莊的妻子為維護丈夫，今年7月初以簡訊聯絡前妻，告知願給前妻100萬元，以換取前妻在訴訟中對莊為有利陳述，如前妻不願配合，即會對前妻起訴，請求與本件判決判賠金額同額的侵害配偶權的損害賠償訴訟，前妻因認遭威脅利誘受辱而將該簡訊傳送與他，足證該名男子確為莊。

不過，莊及律師強調，謝無證據可證明在其住處監視器影像的該名男子是他，且謝父傷害告訴起訴書僅是單方指訴，不足以證明該人為他。

台南地院認為，謝主張於案發當日裸身與前妻在其住處男子為莊，經住處監視器影像、前妻電話陳述、謝父傷害告訴起訴書、莊妻簡訊為證，並經向軍方調閱相關訴願案卷調查資料，莊雖爭執謝前妻電話陳述真正性，惟該電話陳述經謝提出錄音檔暨譯文，但莊並未提出可認定該電話陳述非真正具體理由，據此答辯，自難採認。

經核對各資料，可認定案發當日該名男子為莊無誤，並可認定謝的前妻與莊於去年1月間於受訓課後酒後發生性交關係後，開始維持不當性交關係，就女方片面得知莊即俗稱約砲癖好，她非莊單一對象，2人在謝住處性交次數，連同本件事發共3次。