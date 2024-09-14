貪警林明佐找同是警大出身的律師辯護 中院10月將首度開庭

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，又與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居，藉機洩漏檢警偵辦秘密，貪汙高達4451萬元。林則找同是警察大學畢業，後考上檢察官轉任的律師宋重和辯護，全案台中地院10月將首度開庭。

台中地檢起訴指出，林明佐和陳政谷交情匪淺，又和徐培菁同居，長期接受徐女供養，林以洩漏檢警偵辦秘密回報。

中檢2023年2月指揮台中刑大科偵隊偵辦九州旗下剛谷公司賭博洗錢案，林藉機洩密，導致集團幹部陸續出境潛逃，更釀搜索行動失敗，陳政谷為感謝林，私下贈送1瓶要價258萬元威士忌。檢方統計，林名下高達4451萬元來源不明財產，依貪汙、洩密及組織等6罪起訴林明佐、陳政谷等人。

林明佐是警察大學60期畢業，他5月遭檢廉搜索、法院收押，林即找來學弟、同為警大畢業的宋重和擔任辯護人，宋警大畢業後另考上司法官特考，第41期結業後分發曾任金門、新竹地檢署檢察官，後轉任律師，目前同時也在警大刑事警察學系擔任助理教授。

另外，宋重和也曾擔任東元集團旗下聯昌電前董事長黃育仁的律師，就黃被控任內簽署假和約將1.5億元匯往國外第三人帳戶涉及非常規交易辯護。

林明佐近期也以罹患脊椎腫，向法院聲請停止羈押，但法院審酌，林僅坦承貪汙公務員財產來源不明，其餘被訴貪汙違背職務收賄、組織、公務員包庇圖利供給賭博場所、洩密等，全部否認，與其餘共犯、證人說法有極大差異。

法院也考量，林明佐曾任刑事局偵查第四大隊大隊長、台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事局警政監，位高權重、交友廣泛，林和其他被告、證人熟識，另有長官部屬及好友親屬關係，若羈押未禁見，林有可能利用各種管道或人情壓力去勾串證詞，有繼續羈押必要，駁回其聲請。