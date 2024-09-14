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怪怪的...深夜到立委服務處丟蛋撒金紙被判妨害自由？他上訴獲無罪

聯合報／ 記者牟玉珮／台中即時報導

台中市張姓男子去年8月25日深夜到大甲區立法委員蔡其昌服務處雞蛋，之後逃離現場又返回，見樓上住戶下樓察看，再於面前撒金紙，還自報姓名、嗆聲「報警沒關係」。一審認為他丟東西，以強暴手段影響住戶睡眠安寧權利，依妨害自由罪判拘役30日，但張男不服上訴。二審法官認為最多違反社會秩序維護法，由於未達強制罪程度，撤銷原判決，改判無罪確定。

判決書指出，張姓男子於8月25日23時53分許，騎機車到大甲區蔡其昌與市議員施志昌服務處朝著1、2、3樓房丟雞蛋後離開現場，3樓住戶吳姓男子聽到敲擊聲起身下樓察看，見張男26日凌晨0時7分許返回。張男當著吳男面撒金紙，不理詢問何事，反自報姓名，叫對方報警沒關係。吳男因不知道後續張男會再做什麼事，便報警，依法究辦。

張男依妨害自由罪嫌送偵辦，雖然張姓男子承認因對立委蔡其昌有所不滿，但否認妨害自由，他稱不認識任何人，也未進入服務處或對方房屋內，如何構成妨害自由？但一審法官認為他與住戶素不相識，卻於深夜無故朝房屋丟雞蛋製造聲響，使得住戶有人起身下樓查看並報警處理，屬於「不法實力間接施於物體，而影響他人睡眠和居住安寧的權利」，加上，張男在吳男面前撒金紙稱可去報警，已使對方感到不安受到相當心理壓迫，均已逾越一般人所能容忍的限度，屬以強暴手段妨害人睡眠及居住安寧的權利，當構成刑法強制罪。一審判張男拘役30日，得易科罰金。

張男不服氣提出上訴，台灣高等法院台中分院審理認為，服務處和住戶均不認識張男，也無糾紛或仇恨，服務處也未提告訴，審酌張男行為單純是對蔡其昌心生不滿，並無想要加害住戶的生命、身體、財產或自由。一般常見丟雞蛋的目的，無非是刻意汙辱或抗議他人，讓人產生難堪，並不是妨害他人行使權利或使人行無義務的事，丟雞蛋也不至於構成強暴脅迫，另外，撒金紙並非冥紙，民俗上是神界通行的貨幣，被撒的人也無任何咒詛效用。

法官認為，整件事整體來看，張男目的只是發洩不滿，行為也不足以影響社會正常運作，縱然行為違反社會秩序維護法相關規定，也不能以刑法強制罪相繩。原判決不當，撤銷改為無罪。此案不得上訴。

台中市張姓男子深夜到大甲區立法委員蔡其昌服務處雞蛋、撒金紙，被依妨害自由罪判拘役30日，但張男不服上訴。二審改判無罪確定。示意圖／ingimage
台中市張姓男子深夜到大甲區立法委員蔡其昌服務處雞蛋、撒金紙，被依妨害自由罪判拘役30日，但張男不服上訴。二審改判無罪確定。示意圖／ingimage

台中市 蔡其昌 雞蛋

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