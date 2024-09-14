快訊

中秋賞月指數曝！賈新興：最快明天雙颱葡萄桑、蘇力生成

名醫愛女墜樓亡「硬漢老爸哭成廢人」 施景中代發聲：不要做傻事

手機60Hz螢幕更新率「習慣就好」不用120Hz？網曝這情況：直接有感

聽新聞
0:00 / 0:00

五股達摩洞隨機砍7人 凶手嫌素食差、誦經吵後又稱不在場...判7年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

位於新北市五股區觀音山的「達摩洞」道場，去年9月20日驚傳一名梁姓男子持刀連續砍傷該處7名男女志工和道友，行凶後騎機車逃逸。新北地檢署調查後，認為梁男明知頭部是人體要害，仍朝7人頭部及臉頰揮刀，造成數人面部、頭皮、耳朵等傷害，今年1月中依殺人未罪遂罪嫌起訴，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年6月，可上訴。

判決指出，達摩洞位於新北市五股區觀音山道路旁，曾是防空洞，後來變成收容街友和精神異常者的宗教道場，但非合法立案的宗教團體或社福團體。去年9月20日上午9時許，達摩洞內有10餘名道友，部分人在大殿坐定位準備誦經，不料49歲梁男突持西瓜刀上前，滿口胡言亂語見人就砍，道友們驚叫聲連連，紛紛向洞口逃竄求救，最後仍造成莊姓女住持共2男、5女受傷，現場血跡斑斑。

梁男行凶後，騎乘機車逃往山下，警方掌握鎖定車牌號碼後發動攔截圍捕，一小時後在觀音山腳下的五股區成泰路二段發現梁男蹤跡，但遭梁男突圍竄逃，最後警方於當天下午4時許，在蓬萊路的德音里巡守隊門口將他前後包抄逮捕。

梁男疑似有情緒問題，平時就在達摩洞內居住，案發後，他先是自承因素食餐食菜色太差又分配不均，加上道友誦經太小聲才情緒失控，後來又改口否認行凶，說自己當時根本不在現場。

檢警調查，現場負傷道友中，莊姓女住持頭皮刀傷；高姓道友面部2處撕裂傷；一名王姓道友左手拇指創傷性不完全截肢、頭皮9公分、右耳3公分、右臉頰4公分、右膝8公分開放性傷口等傷害；一名王姓道友頭皮刀傷；一名王姓道友右前臂開放性傷口併屈指肌腱斷裂、正中神經不完全損傷、額頭1公分開放性傷口；周姓道友頭皮割裂傷；蕭姓道友右手拇指、左手掌割裂傷，等傷害，7人因送醫急救始倖免於難。

由於梁男犯後始終否認犯行，且均未與莊姓女住持等7名被害人達成和解或賠償，新北地院日前依殺人未遂罪判刑7年6月，仍可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

「達摩洞」是利用路旁天然山坳地勢往下搭建的違章建築，入口不大，從外觀看不出是宗教道場。圖／聯合報系資料照
「達摩洞」是利用路旁天然山坳地勢往下搭建的違章建築，入口不大，從外觀看不出是宗教道場。圖／聯合報系資料照

殺人未遂 素食 街友

延伸閱讀

喬治亞州校園射殺4人…槍手行兇前一天嬤才到校開會 爺爺嘆：感到心碎

婆婆「獨霸廚房」還自稱開明媳婦免下廚 她怒轟：婆家鬼故事太多

髮量富翁！趙露思「金毛獅王爆炸頭超嚇人」變瘦後比例頭大身體小...本人彷彿大頭娃娃有夠萌

雪梨傳街頭砍人！男撞車後行兇釀4傷 目擊者：現場到處是血

相關新聞

怪怪的...深夜到立委服務處丟蛋撒金紙被判妨害自由？他上訴獲無罪

台中市張姓男子去年8月25日深夜到大甲區立法委員蔡其昌服務處雞蛋，之後逃離現場又返回，見樓上住戶下樓察看，再於面前撒金紙...

五股達摩洞隨機砍7人 凶手嫌素食差、誦經吵後又稱不在場...判7年半

位於新北市五股區觀音山的「達摩洞」道場，去年9月20日驚傳一名梁姓男子持刀連續砍傷該處7名男女志工和道友，行凶後騎機車逃...

台南東山區長開公務車肇事逃逸 15小時後投案否認酒駕

台南市東山區長呂煌男12日深夜駕公務車在東山區聖賢里南314線道撞倒郭姓機車騎士後肇事逃逸。郭送醫腦震盪還好無生命危險。...

彰縣前鎮長收賄千萬...讓祭祀公業順利出售派下員土地 彰檢起訴聲押獲准

彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，強行要求二層決行准予核發祭祀公業派下現員名冊、派下全員系統表及不動產清...

徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案 林于倫否認犯罪：曾提醒別處理髒錢

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫、劉女助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬元，檢方起訴4人，台北地院今天...

親弟催還百萬遭友槍殺棄屍 新北副發言人嘆「全家很害怕」求判死刑

新北市府副發言人張劭斌的弟弟，去年向友人姚宗秦催還新台幣百萬元不成，遭槍殺棄屍，全案由國民法官參審。張劭斌今天出庭痛斥姚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。