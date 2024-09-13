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徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案 林于倫否認犯罪：曾提醒別處理髒錢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫、劉女助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬元，檢方起訴4人，台北地院今天傳喚林于倫出庭，林否認犯罪，強調只是與劉向婕有交情，才幫杜提領現金。法官下周五提訊在押的杜秉澄、劉向婕。

林于倫出庭表示，依據和杜秉澄的通訊對話，杜對虛幣客戶資金的「乾淨度」分為「1車至4車」4級，如果客戶用愈髒的錢向他們買虛擬幣，就會收取愈高佣金，他曾提醒杜秉澄沒有必要做高風險的事情。

林于倫說，杜秉澄負責「KYC（確認客戶身分程序）」，他基於與劉向婕的交情，才把公司的帳戶借給杜使用，杜沒付他什麼酬勞，他無利可圖，由於他經常提領超過50萬元，連銀行的經理都曾經關切，於是私訊給杜希望每次提款壓在45萬元以內。

林于倫的辯護律師張耀宇表示，林于倫基於交情協助杜秉澄從事虛擬幣交易，不知道杜在從事非法洗錢工作，杜、劉女更未讓林于倫參與洗錢的核心業務，林于倫主觀上不知道做的是洗錢犯罪行為。

今天準備程序中，檢、辯同時聲請杜秉澄、劉向婕、共犯吳沂珊3人作證，林于倫還多聲請傳喚1名羅姓律師作證，法官表示將由合議庭評議決定。

林于倫今天為洗錢案出庭。記者王聖藜/攝影
林于倫今天為洗錢案出庭。記者王聖藜/攝影

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