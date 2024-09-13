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親弟催還百萬遭友槍殺棄屍 新北副發言人嘆「全家很害怕」求判死刑

中央社／ 新北13日電

新北市府副發言人張劭斌的弟弟，去年向友人姚宗秦催還新台幣百萬元不成，遭槍殺棄屍，全案由國民法官參審。張劭斌今天出庭痛斥姚男一再說謊，毫無教化可能，希望判姚男死刑。

26歲男子姚宗秦去年5月涉以裝有滅音管的改造手槍射殺張姓男子後腦致死，並棄屍五股山區。姚男第一時間供稱張男欠他錢，且在他家舉槍自盡，他才會找來在加油站工作的梁男幫忙棄屍。

檢警追查，姚宗秦與張男多年前在加油站打工時認識，結為朋友。去年姚宗秦邀張男出資200萬元投資，但張男事後發現姚男說詞反覆，因此4月起要求姚宗秦還款。

檢警查出，姚宗秦先還50萬元後，原本承諾5月15日要還清剩餘的150萬，但姚5月9日突然表示可以還錢，張男到他家後反遭殺害，姚宗秦還將張男手機關機。直到隔天張男的媽媽發現兒子不見，請張男同事查看辦公室電腦的對話紀錄，才知道兒子與姚男相約碰面，報警後與警方前往姚男住處，全案才曝光。

新北地檢署檢察官依違反殺人罪與遺棄屍體等罪嫌起訴後，全案由3名職業法官與6名國民法官共同審理。歷經7天開庭、訊問11名證人後，今天進行被害人家屬表示意見與量刑辯論程序，估傍晚宣判。

張劭斌今天出庭時表示，此案發生後造成他們一家人嚴重心理創傷，甚至要接受心理諮商，尤其嫌犯還說要讓他們一家人消失，因此他與家人要發表不自殺聲明；他並建請法官判處姚男死刑，一命換一命，畢竟無論是有期徒刑或無期徒刑都可在數年後申請假釋，「我們真的很害怕」。

張劭斌說，案發至今492天過去，姚宗秦仍不斷說謊、卸責，讓他弟弟死後還要被踐踏名譽，他們一家人也承受網路攻擊、甚至是政治攻防，在在刺痛家屬的心。

張劭斌哽咽表示，當他在派出所得知找到弟弟大體後，新北市長侯友宜剛好在議會備詢，他趕在媒體知道前致電給時任新聞局長張愛晶報告狀況，擔心家裡狀況影響市府，「我報告後還說對不起，為什麼我家死人我要道歉，我還是整起事件最先說對不起的人」，而姚宗秦至今連認錯都沒有，談何教化可能性，希望法官保護社會，不要再有第2個受害者。

張男母親也準備張男從小到大生活影片並痛心表示，案發後她天天以淚洗面，張男是她費盡千辛萬苦養大的寶貝，「我在瞬間失去孩子，痛徹心扉，我多麼希望能幫他擋這顆子彈」，來不及好好與孩子道別是她此生最大遺憾，她已委託禮儀師把孩子骨灰做成福袋，她會一直帶在身邊。

量刑辯論時，檢察官痛斥姚宗秦不斷說謊，且姚為了解釋自己為何說詞反覆，竟說先前偵查所言是在「戲謔檢察官」。而從姚宗秦事先向哥哥調槍、騙張男到家中再行凶，就是謀財害命、預謀殺人，姚甚至在犯案隔天還在查去澎湖的機票，根本是「擁抱罪惡，築夢踏屍」。

檢察官認為，姚男供稱「我有悔改，但沒後悔」，毫無悔意，儘管鑑定報告指若適度介入，姚的再犯可能性可降至低度，但仍應思考再犯的危害性會有多大，這樣的風險社會是否有辦法承受。因此檢方絕不接受有期徒刑，而是求處無期徒刑，並建請法官將家屬求處的死刑列入選擇。

姚的委任律師則說，姚宗秦並非預謀殺人，而是因從小全家都會遭父親家暴，張男又以「你爸就是酒空、你女友就是破麻、你跟你媽媽一樣軟弱」等話語刺激姚男，導致姚男一時衝動殺人。

姚的委任律師說，雖然姚宗秦第一時間未坦承犯行，但警察上門後30分鐘就指認棄屍處，大幅減少檢警搜山時間，且姚男在看守所內持續抄寫心經、還寫迴向文，希望迴向給張男。

針對「我有悔改，但沒後悔」一說，委任律師表示，姚男認為後悔無法改變過去，真正悔改且未來不會再犯是更重要的。

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新北市府副發言人張劭斌。圖／新北市政府提供
新北市府副發言人張劭斌。圖／新北市政府提供

棄屍 檢察官 殺人

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