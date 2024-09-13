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不滿老婆疑外遇...他慘遭火烤剪刀、瓦斯槍伺候 被迫堤防旁裸奔跳舞

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

葉姓男子等7人得知歐姓男子妻子疑有外遇，代他索討和解金收佣，但雙方談判未果，葉等人反向歐索討佣金20萬，持火烤剪刀燙燒及瓦斯槍射擊身體，還押他到曾文溪堤防裸奔、跳舞且以手機側錄，法官認葉等6人犯結夥3人以上攜帶凶器強盜、傷害罪分處8年2月至5月不等徒刑，另1人通緝中。

檢警調查，葉、王、吳姓男子（通緝中）得知歐妻與綽號「阿傑」男子疑有外遇，因認可協助歐和解，藉此收取佣金，經王聯繫後獲歐同意，雙方相約前年10月10日深夜11時前往台南某檳榔攤與「阿傑」談判，葉等7人到場。

雙方談判未果，歐未能向「阿傑」索討和解金，吳認遭歐愚弄而心生不滿，夥同葉、王、徐、杜、蔡及另名蔡姓男子，由葉持手銬銬住歐雙手，將其手機取走，吳等人先後上前毆打歐。隔天0時許，吳指示將歐帶往安定區曾文溪堤防邊小廟教訓。

一行人分乘兩輛轎車，由葉、蔡分別坐在歐兩側，阻止他逃跑，途中葉並自歐身上取走現金1500元及郵局提款卡。抵達小廟後，吳、葉要求歐須支付20萬元，並徒手毆打歐，逼問他說出提款密碼，致歐心生畏懼而不能抗拒，將密碼告知吳等人。吳隨即指示徐駕車前往安定郵局ATM，提領現金1萬元得手。

期間，吳等人命歐脫衣在現場裸體奔跑、跳舞，葉、蔡在旁持手機錄影，待徐返回小廟後，將領取款項交給吳，歐還被迫在互毆和解書上簽名。一行人開車返回檳榔攤，持續要求歐籌錢支付剩餘19萬元，徒手毆打、持火烤後剪刀燙燒、以瓦斯槍射擊其身體，致歐頭部外傷併唇挫傷、四肢多處擦挫傷，恫稱如不付錢將會把他裸體奔跑、跳舞影片外流。

直至葉友人來訪，見歐遭毆打、拘禁，上前勸說，葉等人才將歐釋放，帶返回其住處。經歐報警究辦，警方持搜索票前往蔡住處搜索，當場扣得其手機，也發現手機內有側錄歐裸體跳舞影片。

台南地院認葉等6人犯結夥3人以上攜帶凶器強盜、傷害罪，分處8年2月至5月不等徒刑，在逃吳則另行通緝。圖／本報資料照
台南地院認葉等6人犯結夥3人以上攜帶凶器強盜、傷害罪，分處8年2月至5月不等徒刑，在逃吳則另行通緝。圖／本報資料照

外遇 通緝 郵局

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