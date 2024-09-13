酷似韓星金秀賢！越南帥移工因「顏值高」遭查獲 還面臨罰鍰

移民署新竹市專勤隊日前在新竹一處工地查獲來自越南的一對失聯移工表兄弟，因為長相顏值超高，酷似韓星金秀賢，甚至面對鏡頭還笑得露出潔白牙齒，讓專勤隊查緝隊員都被「融化」，忍不住多看兩眼，不過長得帥仍須依法裁處開罰，讓該名越南移工當場垮下臉。

新竹市專勤隊表示，日前接獲檢舉前往新竹市工地查緝，來自越南的逃逸移工兄弟檔阿丁與阿文，原以為默默在一旁工作不出聲就不會被發現，但因為實在長太帥，竟意外吸引查緝人員目光，忍不住上前多看兩眼，沒想到果真是逃逸移工。

阿丁見查緝人員上前盤問，原本還露出燦爛笑容，讓查緝隊員差點又被他的笑容融化而淪陷，但還是照規定詢問相關問題，詢問是不是有人介紹他們來工地做事，阿丁不假思索指著一旁的表弟阿文說，「他是我的弟弟！我介紹他來的。」全然不知禍從口出。

因媒合同鄉或是親人媒介打工都是違法，最高可能被裁處50萬元罰鍰，查緝人員當場告誡阿丁此舉已經觸法，讓原本還滿臉笑容的阿丁當場嚇到收起笑容。

新竹市專勤隊指出，這次查緝行動共查獲逾期居留、非法仲介、非法雇主及非法容留對象14人，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處，其中越南帥移工阿丁因「非法仲介」，最高還可能被裁處50萬元罰鍰。