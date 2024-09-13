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法務部矯正署「靖安小組」總驗收 鎮暴演練展示逮捕術

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

法務部矯正署網羅全台矯正機關的優秀幹練戒護人員，經過嚴格訓練成立鎮暴團隊「靖安小組」，今年選在嘉義監獄舉辦靖安小組第14期成軍總驗收，法務部長鄭銘謙今天到嘉義監獄參加驗收，為靖安小組授旗並下場校閱，隨後即離開並未致詞，也不接受媒體聯訪。

嘉義監獄副典獄長鍾志宏說，靖安小組每年都會成立不同期別的小組，今天成軍總驗收動員200人，包括第13期100人、第14期100人，讓更多人員都有機會參與訓練，這次鎮暴演練除了有傳統攻防任務，還加入空拍機等科技設備，提高鎮暴工作處理效率。

法務部長鄭銘謙今天到嘉義監獄參加驗收，為靖安小組授旗並下場校閱，在靖安小組開始表演時，鄭銘謙就先行離席，過程約30分鐘且不接受媒體訪問。嘉義監獄副典獄長鍾志宏說，部長行程很多、相當忙碌，撥冗到嘉義監獄授旗及校閱已不容易。

嘉義監獄鼓動生命班今天表演龍騰四海慶太平開幕，靖安小組第14期接續表演八極拳術、綜合逮捕術，展示接手法、攻防法、徒手帶離法、逮捕法等技術，也示範警棍十式、警棍術應用，以及各式鎮暴隊形操演、舍房實兵鎮暴演練、工場實兵狀況演練等。

法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影
法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影
法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影
法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影
法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影
法務部矯正署「靖安小組」今天在嘉義監獄成果總驗收，法務部長鄭銘謙下場校閱並授旗。記者黃于凡／攝影

嘉義 監獄 鄭銘謙

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