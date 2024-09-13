南科周遭大量違法改裝車 警聯合稽查攔40輛竟37件違規

台南市南科園區周遭經常出現改裝車嚴重噪音汙染，民怨不斷，警方人力不足取締一直很吃力。善化警分局昨晚與市府環保局、麻豆監理站及交通大隊在新市路口聯合以「口袋式強力稽查」噪音車輛，2小時內攔查各式車40輛，舉發違法改裝車輛32件、無照駕駛3件，另檢驗噪音車輛計2輛1輛超標，檢驗排氣車輛計2輛1輛不合格。

善化分局交通組表示，希望強化取締遏止改裝噪音車輛擾民，改善民眾生活品質與安寧。現場鎖定非法改裝、噪音擾人車輛主動攔查檢驗噪音檢測排氣噪音，超過標準由環保局告發並限期改善。另若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管改裝翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器與無照駕駛等違規，由警察及監理單位開罰單。