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南科周遭大量違法改裝車 警聯合稽查攔40輛竟37件違規

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市南科園區周遭經常出現改裝車嚴重噪音汙染，民怨不斷，警方人力不足取締一直很吃力。善化警分局昨晚與市府環保局、麻豆監理站及交通大隊在新市路口聯合以「口袋式強力稽查」噪音車輛，2小時內攔查各式車40輛，舉發違法改裝車輛32件、無照駕駛3件，另檢驗噪音車輛計2輛1輛超標，檢驗排氣車輛計2輛1輛不合格。

善化分局交通組表示，希望強化取締遏止改裝噪音車輛擾民，改善民眾生活品質與安寧。現場鎖定非法改裝、噪音擾人車輛主動攔查檢驗噪音檢測排氣噪音，超過標準由環保局告發並限期改善。另若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管改裝翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器與無照駕駛等違規，由警察及監理單位開罰單。

善化警分局統計，今年1月至今「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車158件，取締改裝車142件。警方呼籲民眾一起「檢噪」，如發現噪音車輛，記錄車號、車種、發現時間、地點及妨害安寧事實或違規證據資料影像、照片等，也透過環境部噪音車檢舉網站線上檢舉，環保單位將依法通知到檢，共同維護生活環境安寧。

南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
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南科周遭大量違法改裝車，善化警分局聯合環保、監理稽查，兩小時攔40輛車竟查獲37件違規。記者周宗禎／翻攝
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噪音 環保局 環境部

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