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新北警追緝拒檢賓士車開槍打死後座乘客 最終確定獲無罪！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市警中和分局警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客中彈身亡，被檢方依過失致死罪起訴，一、二審均認為，張用槍符合警械條例相關規範，屬合理使用，判張無罪。檢方上訴，最高法院駁回上訴，張確定無罪。

2022年3月10日晚間近11時，林姓男子無照駕駛懸掛假車牌賓士車，載藍姓女友、洪姓及鍾姓友人，行經新北市中和區中正路與錦和路口時，被巡邏經過的張伯雍撞見，張鳴笛要求停車受檢，林加速逃離，一路蛇行、闖紅燈12次，行經行人穿越道亦未減速慢行。

張追到景平路，見對方車輛被困車陣仍頻按喇叭逼前方車輛讓道，突破車陣闖紅燈右轉疾駛，情況危急，一下警車就持槍朝賓士車後面連開3槍，後座的鍾頭部中彈，送醫不治。

張坦承開槍，強調是為了制止車輛繼續逃逸，檢方認為林雖不服攔查駕車逃逸，但沒有對員警或路人做出明顯衝撞、攻擊，張開槍不符比例原則，依過失致死罪嫌起訴。

一審認為張伯雍開3槍均向前、向下射擊，2處射擊處為向下10度，一處為向下8度，已注意勿傷及致命部位，善盡他能注意之事，未逾越必要程度，判無罪。

二審認為，林在人車密集處高速繞行危險駕駛，對民眾有重大危害，張伯雍射擊3槍符合警械使用條例規定，是「不得不為之舉」，且張盡量朝下往車子輪胎處射擊，避開車內駕駛或乘客，已善盡注意義務，再度判決張無罪；檢方上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客中彈身亡，最高法院判張無罪確定。圖／聯合報系資料照片
警員張伯雍追緝拒檢賓士車連開3槍，導致後座乘客中彈身亡，最高法院判張無罪確定。圖／聯合報系資料照片

過失致死

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