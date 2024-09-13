涉貪4451萬！警政監林明佐脊椎瘤想交保…法院不准：位高權重會串供

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，又與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居，利用擔任高階警職洩漏檢警偵辦秘密，貪汙高達4451萬元，林被查獲收押至今，他以罹患脊椎瘤聲請停押，法院認為仍有羈押必要裁定駁回。

台中地檢起訴指出，林明佐除和陳政谷交情匪淺，又和徐培菁同居，長期接受徐女供養，林則以洩漏檢警偵辦秘密回報，且林早在刑事局時就傳「履歷」給徐女，要她以政商關係幫關說謀求台中市刑大大隊長之位。

中檢2023年2月指揮台中刑大科偵隊偵辦九州旗下剛谷公司賭博洗錢案，林藉機洩密，導致集團幹部陸續出境潛逃，更釀搜索行動失敗，陳政谷為感謝林，私下贈送1瓶要價258萬元威士忌。檢方統計，林名下高達4451萬元來源不明財產，依貪汙、洩密及組織等6罪起訴林。

檢方今年5月搜索林明佐聲押獲准，8月起訴移審後法院持續羈押，林明佐主張自己罹患脊椎腫瘤，向法院聲請停止羈押。

台中地院查，林明佐僅就被訴貪汙公務員財產來源不明部分外部分坦承，其餘涉犯貪汙違背職務收賄、組織、公務員包庇圖利供給賭博場所、洩密等罪嫌，全部否認，其證詞顯然後其餘共犯、證人有極大差異。

法院認為，林明佐曾任刑事局偵查第四大隊大隊長、台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事局警政監，位高權重、交友廣泛，林和其他被告、證人熟識，另有長官部屬及好友親屬關係，若羈押未禁見，林有可能利用各種管道或人情壓力去勾串證詞。

法院也說，林明佐否認犯行，堅稱不認識陳政谷，與徐培菁是單純男女朋友關係，和九州集團、剛谷案洩密案都無涉，該部分均待釐清，顯有羈押必要。

法院指出，林明佐雖主張罹患脊椎瘤，需要保外就醫，符合刑事訴訟法規定聲請具保停止羈押，但經查台中監所內醫療資源充足，林可持續就診取藥，獲得適切醫療照顧，且林8月23日到庭訊問時也無急迫、危險的健康狀況。