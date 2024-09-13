影／台中婦人被提醒仍不死心 警銀聯手查證費力阻詐騙

台中市一名50歲林姓婦人到沙鹿區某銀行分行要提款81萬元，銀行行員有感近期諸多民眾提款的原因多是疑遭詐騙，關心林女的提款原因，查覺有異通報警方，員警到場發現，她前一天才到另間銀行要提款，警方和行員合力勸阻，婦人才打消提款念頭。

林女起初稱說要提款支付裝潢費用，後又改口說要「領錢出來投資」，行員見林女說詞反覆且最後又提到投資，判斷必遭詐騙，隨即報請清水警分局光華派出所警員紀宇哲、陳廷緯到場了解。

林女向警方說，她在網路上透過「陌生朋友」向「借貸公司」借錢去投資，借款現已匯入戶頭，要提領出來交給「投資公司」；警方檢視林女手機通訊內的放款戶名有異，懷疑是詐騙集團騙別人的贓款，匯入林女的戶頭，利用林女提領出來，林女此舉就會變成「洗錢」的人頭。

但林女說「不要再為難我了，領個錢問東問西」，始終不相信遭詐，不斷撥打電話請詐騙集團說服警方讓其提款。

警方向林女解釋，近期民眾遭詐騙假投資的案件層出不窮，引誘投資的說法及手法也不斷翻新，詐騙集團更向民眾指導如何騙過行員及警方以順利提款，再交由詐騙集團假扮的投資理財專員或轉匯到指定的洗錢帳戶。

林女在警方強力勸說下雖取消提款，不料隔天她又到清水區另間分行想要再提款40萬元，機警的行員查出林女前一天才到沙鹿分行提款遭阻，且其帳戶多筆金流且異常頻繁，通報清水派出所巡佐周義偕、警員陳易宏到場關心。

林女向警方表示，之前向民間融資公司借款，要將撥款入帳的80萬領出來，要供家用開銷，警方見林女提款之意甚堅，只能再多加查證撥款來源，卻發現「撥款」帳號是個人戶而非公司戶，且已被通報「警示」，協助辦理的「代書」也查無此人。

林女帳戶中可能已流入他人被騙的贓款，然後以貸款手續費或預扣利息的名義，被指示要再匯給或面交給假扮貸款公司的詐騙集團，研判林女可能被利用為洗錢的工具；再經協助檢視林女存摺發現，林女已將名下不動產設定抵押向銀行貸款60萬，並全部迅速提領，可能已陷入詐騙集團的代操假投資手法。經過警方仔細查證後，林女突然感到錯愕，才暫且打消提款的念頭，希望林女這次會驚覺到受騙。