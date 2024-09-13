涉性侵還要她改筆錄 羈押禁見喊「違反無罪推定」抗告失敗

廖姓男子被控性侵逃家少女，遭基隆地檢署依對於未滿14歲女子為性交罪起訴，基隆地方法院認為廖犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，且曾用手機搜尋「逃亡印尼」關鍵字，移審訊問後裁定羈押禁見。廖自稱奉公守法且有性功能障礙，卻遭冤獄之累，提抗告，台灣高等法院認為基院裁定未違反比例原則，駁回抗告。

少女曾至基隆市警婦幼警察隊報案遭性侵，廖後來帶著少女到市警第三分局碇內派出所撤銷失蹤人口協尋，少女改口說沒被性侵。

基檢認為廖姓男子與少女性交，依法起訴。案件在移審基院時，法官發現廖曾搜尋如何逃亡印尼，便詢問廖「手機為何要google『逃亡』？」他答「因為慌了」。基院認為廖有逃亡之虞，且曾刪除手機對話紀錄，又涉犯3年以上10年以下有期徒刑之罪，8月16日裁定羈押禁見。

廖抗告，主張平時奉公守法、努力工作，妻子還從事軍職，他因為冤抑而必須與雙親、妻子分開，身心俱疲。廖說，自己勃起困難，平時沒有性慾，怎麼可能性侵少女？他承認有和少女「親親抱抱」，願意和解。

廖埋怨這名少女是非行少年，因遭家暴而經常逃家，他是好心收容，如今法院裁定羈押禁見，是架空無罪推定原則，他希望能以具保、責付或限制住居等方式來替代羈押。

高院表示，羈押與否並不是認定被告有無犯罪，羈押的要件無須經嚴格證明，當法院認為不予羈押將有難以追訴、審判或執行的情況時，在確認羈押的正當性原因與必要性後，可以決定押不押人。