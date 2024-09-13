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護航賴清德前隨扈謝靜華…竄改少將體測 上校判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

謝靜華（左）曾當街醉吻女軍官遭停職。(翻攝自爆料影片)
謝靜華（左）曾當街醉吻女軍官遭停職。(翻攝自爆料影片)
賴清德總統擔任副總統時期的警衛室少將主任謝靜華，接受體能測驗健走成績未達標，時任國安局特種勤務中心上校訓練組長盧永榮，下令上尉鑑測官許正杰竄改謝的成績以達標。台北地方法院認定盧指示改成績，昨依偽造文書罪判刑一年三月；可上訴。

檢方調查，謝靜華二○二○年由上校升少將，須通過體測，他以公務繁忙為由未受補測，晉升前才以五公里健走等項目替代三千公尺跑步；二○二一年年度體測時，他又以膝蓋不適合三千公尺跑步為由，改以五公里健走替代，但鑑測成績未達標，國安局特勤中心訓練組鑑測後卻未如實填載分數。

特勤中心內部有人舉報，國安局政風處展開調查，函送特勤中心訓練組長盧永榮及鑑測官許正杰。檢方查出，盧明知謝的成績為「四十七分廿八秒」，為讓成績達標為「四十五分」，下令許將成績登載為「四十四分四十八秒」，以符合維安特勤人員體能要求。

北院開庭時盧先承認犯罪，後否認犯罪，稱直到偵查庭中檢察官拿出數據，他才發現誤植謝的體測成績單，沒有對不起職務。合議庭認定，盧指示竄改成績，犯後態度不佳，判刑一年三月；許已於偵查中認罪，獲檢方緩起訴。

謝靜華的爭議不少，曾被爆酒醉當街親吻女軍官被停職。

健走 偽造文書 國安局

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