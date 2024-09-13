中信國寶案落幕…辜仲諒無罪確定 朱國榮判16年定讞

中信國寶案，國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，最高法院昨判刑十六年定讞。本報資料照片 中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信資產美金三億元，違反金融控股公司法、證券交易法等罪；棄保潛逃的同案被告國寶集團總裁朱國榮，涉利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，大量購買台壽保股票獲利並炒作龍邦國際股價。最高法院昨判辜無罪確定，將朱依內線交易等罪判刑十六年，沒收一億八○三六萬餘元犯罪所得定讞。

另外，朱二○一八年二月至四月指示女性友人林桂馨，利用人頭戶以相對成交等方式炒作松崗股票，將股價從每股廿八點五元炒到最高到五十三元，不法獲利逾一點二億元。台北地方法院昨依證券交易法判林四年徒刑；可上訴。

檢方指控，辜仲諒等人二○○四至二○○七年以旗下資產公司投資不良債權，利用辜的前妹婿陳俊哲等擔任相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作十三次共侵占三億美元。

特偵組另控，辜因中信金控有意併購台灣人壽，以國寶集團的台北市亞洲廣場大樓二樓房產承作擔保放款，利益輸送給台壽保的法人股東、龍邦國際公司市場派大股東朱國榮，作為朱同意併購案的條件，造成中信一億元損害。

法院認為，陳主導掏空案，無法證明辜知情或與陳共謀，辜等人貸款、承買不動產，交易條件符合商業判斷，沒有不合理之處，一、二審均判辜無罪。最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

朱掌握中信金控確定將併購台壽保的內線消息，大量買入、賣出台壽保股票獲利逾億元，二○一三年聘雇林女分別於二○一四至二○一六年多次利用大量人頭帳戶操作龍邦股票，拉抬龍邦股價。

一審僅認定朱、林女二○一六年一月至三月有連續高買犯行，判十二年四月徒刑；但二審依證交所提供交易紀錄，認定兩人製造的相對成交量占龍邦股票市場成交量比重極重，認定四段期間皆有炒股犯行，也認為朱內線交易台壽保股票獲利逾億元，加重改判朱十六年徒刑。

案件上訴審理期間，朱棄保潛逃至海外，目前被通緝中。最高法院駁回上訴，判朱十六年定讞。