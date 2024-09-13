涉人頭帳戶洗錢 林姿妙哽咽喊「為兒女讀書借錢」

宜蘭縣長林姿妙涉嫌將支票存入人頭帳戶洗錢，她在法庭上喊冤，是丈夫去世後為了子女的念書費用，才向老同學借錢。圖／聯合報系資料照片 宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨天再次開庭，審理林涉嫌將支票存入人頭帳戶，犯特殊洗錢罪的部分，法官傳喚證人詰問。其中謝姓證人說，林丈夫去世後為了支付子女讀書的費用才向她借錢，再開支票還款。林哽咽表示，1994年她丈夫林明正過世時她才40多歲，當時大女兒林羿伶上大學，3個兒子念書也都需要錢，她實在沒辦法才和老同學借錢，卻被冤枉洗錢，真的很難過。

林姿妙涉貪案庭期已排到10月底，據了解，9月共有4場審理庭，10月進入言詞辯論，預計10月底辯論終結，今年底前可能宣判。林案分2部分，一是涉嫌指示縣府官員違法認定羅東1558地號符合農地農用，使地主免課112萬元土地增值稅，換取免費競選總部用地使用；第二部分是擔任羅東鎮長與宜蘭縣長期間，涉嫌7844萬9000元財產來源不明，利用人頭帳戶洗錢。

宜蘭地院昨就第二部分喚林姿妙等人，交互詰問3名疑似成為林人頭帳戶的證人，其中謝姓女子是林初中同學，林直到2019年間陸續將31張支票共730萬元存入謝的帳戶。謝說，林姿妙丈夫剛去世又負債，無現金供孩子讀書，向她借錢周轉；林打電話確認借款，謝將存摺等文件交給助理張桂綾到銀行領錢，領完再將存摺還給謝，支票由銀行代存，林事後兌現支票還款。

辯方律師詰問是否有記帳，謝女表示有借錢就請對方開等額支票，「很清楚」，其他人向她借錢也循相同模式；檢方反詰問為何不自行處理，卻把存摺等重要文件交給張桂綾？謝說，工作真的很忙，而且她和林姿妙認識已久，信賴關係很好。