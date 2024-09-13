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法外有情…71歲欠稅男罹癌陷困境 執行署寬緩還提供協助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

執行署彰化分署長郭景銘（中）致贈彰化分署愛心社捐款5000元給李男（右2），表達秋節關懷之意。圖／執行署彰化分署提供
執行署彰化分署長郭景銘（中）致贈彰化分署愛心社捐款5000元給李男（右2），表達秋節關懷之意。圖／執行署彰化分署提供
彰化縣和美鎮71歲李姓男子逾期未繳汽車燃料使用費、高速公路通行費及罰鍰共8萬元，被移送執行署彰化分署，執行人員發現李男20多年前離婚後，妻兒未再聯繫，現又罹癌鼻胃管，獨居鐵皮屋，生活陷困，彰化分署寬緩執行，還通報社福團體捐助，法外有情協助度難關。

彰化分署受理李男積欠稅費案後，依法執行李男名下財產，查出他曾在2022年先後被查封拍賣名下兩輛車，要再執行扣押他的存款，請他到分署說明，執行人員才得知他是71歲獨居老人，每月5000元租鐵皮屋居住。

彰化分署指出，李男離婚後，兒子、女兒隨前妻離家，至今20多年未連繫，李男罹患口腔癌吞嚥困難，日前開刀治療後，目前僅靠鼻胃管進食，他原以開白牌計程車維生，生病後無法開車，斷了生計。

彰化分署體恤他的困境，不但寬緩執行欠款，還轉介彰化縣政府社會處及慈濟、華山基金會及和美無極龍華慈惠堂等機關團體提供協助，並給予5000元表達關懷。

執行署彰化分署長郭景銘中秋前夕，前往李男租處慰問，發現李男住鐵皮搭建的套房棲身，內部空間侷促，沒裝冷氣空調，仍插著鼻胃管，只能以書寫表達，說他因口腔癌，5月底開刀、化療，至今瘦了20幾公斤，如今無法再開計程車，靠打零工及中低收入戶補助苦撐。

口腔癌 獨居老人 罹癌 華山基金會 計程車 高速公路 鼻胃管

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