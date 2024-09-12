快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市議員張肇良涉貪延押2個月 今年無法回家過中秋

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索，翌日清晨將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，由於偵查期間第1次羈押期將於本月17日屆滿，桃園地院今召開延押庭，認為張仍有逃亡、勾串證人之虞，法官裁定自本月18日起，繼續羈押禁見2個月，讓張交保夢碎，今年中秋節無法回家團聚。

全案起因於民進黨現任桃園市議員張肇良，5年前於鄭市府時代擔任市府市政顧問期間，曾為了龍潭區中豐路1處興建中的鐵皮平房的違建關說。依據規定，遭龍潭區公所原認定類屬於A0的違章建築，理應即報即拆，由於地主向區公所陳情，又透過張肇良關說，公所因而並未依規定向市府建築管理處回報，致使該棟違建繼續完工並出租給連鎖超商營業，不過今年7月18日事發後，超商業者已自行停業並清空。

民進黨桃園市議員張肇良今年7月間因5年前的關說弊案，遭檢方向法院聲請羈押禁見，由於羈押期將屆，桃園地院今召開延押庭，法官裁定自本月18日起延長羈押2個月。圖／取自張肇良臉書
民進黨桃園市議員張肇良今年7月間因5年前的關說弊案，遭檢方向法院聲請羈押禁見，由於羈押期將屆，桃園地院今召開延押庭，法官裁定自本月18日起延長羈押2個月。圖／取自張肇良臉書

張肇良 桃園地院 貪汙 違建

延伸閱讀

違建量六都第二 高雄強拆違建「不收屋主錢」造成財政負擔

鄭文燦子弟兵關說違建！張肇良不滿被羈押提抗告 被法院駁回確定

綠議員張肇良涉關說違建將拆 超商招牌商品貨架急拆

上周才來寄錢！鄭文燦子弟兵張肇良涉案關押第2天

相關新聞

桃市議員張肇良涉貪延押2個月 今年無法回家過中秋

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索...

「阿福錢包」騙投資虛擬貨幣…設實體店搏信任 起訴3人查扣名車

彰化地檢署指揮警方日前查獲林男等3嫌以王牌數位創新公司及轉投資的「阿福錢包」虛擬貨幣交易平台，還設實體交易站詐騙民眾投資...

高雄魚販市場追砍同居人殺紅眼致死 國民法官判刑15年

高雄55歲邱姓男子不滿夏姓女同居人多次借錢，邱向夏女追討債務都沒下文，還懷疑夏女另結新歡，去年3月16日持魚刀追殺夏女，...

71歲獨居欠稅男插鼻管 彰化執行署寬緩還提供協助

彰化縣和美鎮71歲李姓男子逾期未繳汽車燃料使用費、高速公路通行費及罰鍰共8萬元，被移送執行署彰化分署執行，執行人員發現李...

台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 15嫌罪責不相當、二審重判

台南林姓女組頭3年前由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬...

委託賣屋後悔不賣 法院判他要付仲介違約金50萬元

嘉義黃姓男子委託仲介銷售房屋，雙方約定廣告價1388萬元、銷售底價1262萬元，仲介找到買主願出1280萬元，但黃男不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。