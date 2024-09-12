桃市議員張肇良涉貪延押2個月 今年無法回家過中秋

民進黨桃園市議員張肇良於2019年時任桃市府顧問期間，涉嫌為龍潭區中豐路一處類屬A0違建關說，檢調今年7月17日發動搜索，翌日清晨將張依貪汙等罪向法院聲押獲准，由於偵查期間第1次羈押期將於本月17日屆滿，桃園地院今召開延押庭，認為張仍有逃亡、勾串證人之虞，法官裁定自本月18日起，繼續羈押禁見2個月，讓張交保夢碎，今年中秋節無法回家團聚。

全案起因於民進黨現任桃園市議員張肇良，5年前於鄭市府時代擔任市府市政顧問期間，曾為了龍潭區中豐路1處興建中的鐵皮平房的違建關說。依據規定，遭龍潭區公所原認定類屬於A0的違章建築，理應即報即拆，由於地主向區公所陳情，又透過張肇良關說，公所因而並未依規定向市府建築管理處回報，致使該棟違建繼續完工並出租給連鎖超商營業，不過今年7月18日事發後，超商業者已自行停業並清空。 民進黨桃園市議員張肇良今年7月間因5年前的關說弊案，遭檢方向法院聲請羈押禁見，由於羈押期將屆，桃園地院今召開延押庭，法官裁定自本月18日起延長羈押2個月。圖／取自張肇良臉書