「阿福錢包」騙投資虛擬貨幣…設實體店搏信任 起訴3人查扣名車

彰化地檢署指揮警方日前查獲林男等3嫌以王牌數位創新公司及轉投資的「阿福錢包」虛擬貨幣交易平台，還設實體交易站詐騙民眾投資虛擬貨幣，詐騙金額至少千萬元，彰檢不僅查扣詐團的二輛名車及名下銀行存款1218萬，已將林嫌等3人提起公訴，並請求法院沒收犯罪所得。

詐騙集團以投資虛擬貨幣為餌詐騙民眾日益猖獗，彰檢日前由檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、溪湖分局查獲34歲林男、28歲陳男、29歲陳男籌組的詐欺集團，詐團先在台中市設實體交易店面據點，利用王牌數位創新公司（即ACE王牌交易所)及其轉投資的富海數位創新公司所創設的「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，與假投資詐欺集團合作從事詐騙。

由合作詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取可觀報酬，可向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶指定錢包，利用民眾對虛擬貨幣交易似懂非懂、對實體門市交易商品較為信任的心理，讓被害人至該實體商店交付現金進行交易，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

詐騙集團利用「阿福錢包」託管錢包運作特性，即幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性、但可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛擬貨幣數量、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，難以循線追查不法金流等特性，達到洗錢目的，被害人至少有10人，被詐金額至少千萬元。

彰檢指揮警方6月間搜索林男等3人住處共6處，並將3人羈押，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院聲請裁定扣押林男名下銀行存款1218萬多元，全案已偵結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌將3人起訴。