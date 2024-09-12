高雄魚販市場追砍同居人殺紅眼致死 國民法官判刑15年

高雄55歲邱姓男子不滿夏姓女同居人多次借錢，邱向夏女追討債務都沒下文，還懷疑夏女另結新歡，去年3月16日持魚刀追殺夏女，夏女遭砍11刀後傷重不治，邱被依殺人罪起訴，採國民法官制進行審理，歷經3天密集審理，今判邱男15年徒刑。可上訴。

檢方調查，邱男和夏女交往後，多次資助夏女生活開銷，後來邱男懷疑夏女出軌，前年10月曾找上夏女理論，當街猛毆夏女，夏女不滿決定斷絕與邱男的往來，邱卻仍藉機騷擾夏女，同年11月夏女跑到警局聲請暫時保護令，去年1月獲准。

邱男收到夏女的暫時保護令後不滿，加上過去累積的宿怨，去年3月16日上午，先用電話連繫夏女，請夏女到他的魚攤談判，夏女到場時氣氛還算平和，但邱男不滿夏女執意分手，兩人便起爭執。

兩人爆發爭吵後，邱男雙手拿起長約32公分的魚刀，突然朝夏女的脖子揮擊，夏女閃掉後拔腿就跑，邱男則拿魚刀在後面追砍，沿路高喊「給你死」，兩人在菜市場當街追逐約300公尺後，夏女突然跌倒，追上前的邱男便拿魚刀朝夏女猛砍。

當時高市刑大偵八隊小隊長唐士林與偵查佐王秋評正前往仁武區辦案，兩人駕駛偵防車見邱男持刀殺人，隨即下車利用警棍打掉邱男的魚刀，當場將他壓制逮捕。

救護人員抵達後，將傷重的夏女送醫，但她身中11刀，因心、肺都遭刺穿，急救後因傷重宣告不治，雄檢偵結，依殺人罪對邱男提起公訴。

全案由國民法官審理，本周密集審理後，今下午1時完成評議後宣判，參審法官認為邱男手段凶殘，依殺人罪重判15年。可上訴。

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