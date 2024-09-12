71歲獨居欠稅男插鼻管 彰化執行署寬緩還提供協助

彰化縣和美鎮71歲李姓男子逾期未繳汽車燃料使用費、高速公路通行費及罰鍰共8萬元，被移送執行署彰化分署執行，執行人員發現李男20多年前離婚後，與妻子兒女未再連繫，現在因病插著鼻胃管，獨居租住鐵皮屋，生活陷入困境，彰化分署不但寬緩執行，反而通報社福團體捐助，協助度過難關。

彰化分署受理李男積欠稅費案後，依法執行李男名下財產，查出他曾在2022年先後被查封拍賣名下二輛車，再要執行扣押他的存款時，請他到分署說明，執行人員才得知他是71歲獨居老人，現以每月5000元承租鐵皮屋居住。

彰化分署指出，李男離婚後，兒子、女兒隨前妻離家至今已20多年未再連繫，日前因罹患口腔癌吞嚥困難，開刀治療後，僅能靠鼻胃管進食，他原以開白牌計程車維生，生病後無法開車，即斷了生計，彰化分署體恤他困境，不但寬緩執行欠款，還轉介彰化縣政府社會處及慈濟、華山基金會及和美無極龍華慈惠堂等機關團體提供協助，並給予5千元表達中秋關懷之意。