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台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 15嫌罪責不相當、二審重判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓女組頭3年前由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬本票且承諾付款後5天獲釋，陳姓男子等15人犯擄人勒贖等罪嫌，一審分處4年6月至4月不等徒刑，上訴二審後刑期均加重，改判5年6月至10月不等徒刑。

台南高分院指出，主嫌陳、邵部分，共同犯擄人勒贖犯行事證明確外，並對事後對胡經不詳主嫌指示持槍彈射擊威嚇、以爆裂物炸燬汽車準放火行為所生公共危險、使林女心生畏懼恐嚇作為，及毀損他人財物侵權等嚴重情節未詳為量刑斟酌，對陳僅量處4年6月、對邵僅量處4年，顯然過輕，難謂罪責相當，裁量刑度尚非允當，自應重新宣告符合罪責程度較重刑罰，以契合人民法律感情。

另陳、陳、仇、黃及林5人部分（行動組人員）、陳（接應）及金、王2人部分（跟監組）部分：

原審僅就陳等5人量處2年至1年6月，及金、王2人各量處6月、4月刑，與其他共犯刑度相較誠屬偏輕，均有違罪責相當，不足以評價個別被告犯行不法內涵。

此外，陳、張、王及劉部分：於偵查、審判中均矢口否認犯行，飾詞狡賴，且未如實交待參與本案犯行前因後果，及供出其他指示參與本案共犯，犯後態度均難謂良好，難認有何悔意，原審判決對王、劉、陳及就本案中扮演重要角色張的量刑均尚屬過輕，檢方請求就量刑撤銷改判，為有理由。

因此，二審對陳等15人原判決所處其刑均撤銷改判，分處5年6月至10月不等徒刑，且均不得易科罰金，可上訴。

判決指出，陳與不詳主謀者為擄林女取贖，由陳自2021年1月下旬起，陸續分別邀集邵等人共同謀議，成員間並成立群組互相聯繫。同年3月12日傍晚6時，林女與其司機車輛行至白河關嶺里175線公路時，陳等人隨即以轎車包夾及自後衝撞林女車輛，並分持預藏凶器敲砸車輛，及攻擊司機，共同將林女強押至車內後，其中一部分人駕駛轎車搭載林女離開，北下前往嘉義民雄；而陳等人則南下逃往台南新化棄車。

隔天凌晨3時許，陳與搭載林女的同夥在民雄第6公墓內會合後，改押林女至另車後座，北上前往苗栗山區，與自北部地區到場接應的陳等人會合後，交由陳等人載往他處囚禁看管。

陳駕車北上駛至新北市永安橋下停車場內停放後，再輾轉將林女另載往花蓮吉安囚禁。張於3月15日間前往某民宿，等待接收林女。而林女在民宿遭囚禁看管期間，陸續遭看管者恫嚇要求簽發本票，林女心生畏懼不敢抗拒，依指示簽立面額本票1紙並承諾付款後，主謀者才同意釋放林女。

3月18日6時許，林女再遭押上車搭載前往新竹新埔山區，並交接與劉等人駕車前往高鐵台中站，並交付內載Facetime帳號1組的紙條給她，要求獲釋後須以聯繫後續付款事宜後，才釋放林女離去。

然而，林女獲釋後，因遲未聯繫給付贖款，主謀者指示胡於9月23日9時許，前往林女母親居處車庫，進入後大聲吆喝，並持槍朝當時停放在車庫內的轎車車尾、後車窗擊發1發、3發子彈，再持安全帽擊破車窗，還即將攜帶手榴彈1顆擲入車內引爆後逃離現場，同日下午2時20分許，攜帶手槍前往台南市刑大自首。

台南林姓女組頭3年前由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，嫌犯轎車仍可見衝撞痕跡。圖／本報資料照
台南林姓女組頭3年前由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，嫌犯轎車仍可見衝撞痕跡。圖／本報資料照

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