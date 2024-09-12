網路賣保育類鯊魚劍被員警「釣出來」買賣不成還被判刑

在臉書經營神佛文創商品的賴姓女子，今年7月在臉書販賣鯊魚劍，林姓員警在網路巡邏時，發現賴女違法販售保育類野生動物產品，以5萬3000元價格約出賴女交易，當場將賴逮捕，鑑定後確認該支鯊魚劍為鈍鋸鰩鼻鋸，高雄地院審理後，依野生動物保育法判刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，今年7月間，賴女在個人經營的臉書社群兜售2支鯊魚劍，雖未標明品種，但林姓員警巡邏時，懷疑鯊魚劍應為保育類動物，於是私訊賴女攀談，約好以5萬3000元購入。

今年7月18日晚間8時許，賴女與林姓員警約好面交，等賴女拿出鯊魚劍，林男隨即表明是警察，當場扣押兩支鯊魚劍，送往鑑定後，確認為瀕臨絕種保育類鈍鋸鰩的鼻鋸，將賴女依野生動物保育法送辦。

高雄地院審理時，賴女供稱，該支鯊魚劍是友人於10年前贈送，她也不知道真假，雖然知道鋸鰩鼻鋸是一級保育類野生動物產製品，依法不能販賣，但為了清空家裡物品，還是決定上網賣賣看。

法官依據賴女證詞，認為賴女明知鯊魚劍可能是保育類動物產品，仍執意上網販售，有違反野生動物保育法的不確定故意。

不過，因員警屬於「釣魚執法」，實際上買賣並未完成，因此賴女犯行僅止於未遂，考量該法並未處罰未遂犯，對於持有也無罰則，賴女應構成意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪，依法判刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並要向公庫支付２萬元。可上訴。