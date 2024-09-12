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朱國榮炒作松崗股票獲利1.2億逃亡 女性密友林桂馨判刑4年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

已逃亡通緝中的國寶集團總裁朱國榮被控2018年炒作松崗資產管理公司股票獲利1億2000萬元，檢方依證交法起訴朱、朱的女性密友林桂馨多人；台北地院日前對共犯宣判，今天依證交法高買證券罪判處林女有期徒刑4年。可上訴。

起訴書指出，朱國榮自2018年2月中旬至同年4月22日間，指示林桂馨利用人頭戶以相對成交等方式炒作松崗股票，將股價從每股28.5元炒到最高到53元，估計不法獲利超過1億2740萬4000元。

此外，松崗炒股案除了朱國榮等人涉案，另有股市作手鄭光育捲進。檢方查出，鄭2018年2月17日在「168理財網」上見網友發布消息指松崗股票將大漲，認為有炒作獲利機會，鄭於是與友人沈振東散布松崗的不實利多訊息，藉此炒股。

依檢方偵查資料，鄭光育、沈振東2018年3月以前某日，透過逾3000人的LINE群組大量發送炒作松崗的訊息，吸引網友下場跟單，鄭還指示沈以連續虛偽掛單法，讓松崗股價自2018年3月5日至4月20日止暴漲至73.8元。

國寶集團總裁朱國榮的女性密友林桂馨。圖／本報資料照片
國寶集團總裁朱國榮的女性密友林桂馨。圖／本報資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／本報資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／本報資料照片

國寶集團 朱國榮 炒股 通緝

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