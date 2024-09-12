稱獨扛年邁父母重擔向兄弟求償90萬 法院駁：應盡人倫孝道

台中1名男子自稱獨自照顧年邁父母，被迫提前退休、夫妻失和，主張2名兄弟要補償他照顧父母工錢求償90萬元，兄弟們反控他從沒為家裡付出，只是為了爸媽的房子和錢；法院查，男子沒和兄弟間成立看護契約，且他和父母同住數十年，照顧父母也是基於人倫孝道，判他敗訴，可上訴。

男子控訴，無人願照顧父母，他只好請假半天照顧包辦所有家事，連同往返醫院、開刀住院都靠他，自己也被迫提早退休搞到夫妻失和，還說若不是自己犧牲，2名兄弟不可能有幸福的家庭生活，若對方們肯輪流照顧，他也不必提前退休放棄上千萬薪資。

男子並主張，2名兄弟應補償他照顧父母工錢，自2018年至2023年間一共50個月，每月9000元，對2人共求償90萬元。

2名兄弟抗辯稱，有和手足間表明分擔照顧原則，男子卻以換大門鎖、扣住父母身分證健保卡手段，營造其他手足不孝假象，且他是因本身勞損、睡眠問題又懷疑同事要加害他才堅持提前退休，連父母臥病前他還不停叨念1800萬元房產，且2年就花光父母400萬元養老金。

兄弟還說，男子債務都是父母幫忙，從來沒為家裡付出過什麼，只是為了錢跟房子，且父親公務員退休每月仍有7萬元足夠所需，他卻私自轉移存款。

台中地院查，男子聲稱和兄弟間以每月9000元報酬成立看護契約，卻沒有提出任何證據，無從以他空言之詞認定，且他數十年和父母同住，本難分彼此就算有生活所需、勞務給付，也符合我國社會習慣，也是回饋尊親或自願盡孝道付出，不能僅因他和父母同住，就認為是替哥哥照顧爸媽。

法院也說，子女在父母年老體衰，給予生活照顧或金錢奉養，此為人倫孝道所必然，子女基於孝道對年邁父母的付出，是倫理道德層次的問題，這種出於親情付出，也是盡為人子女之孝道。

法院認為，若手足間沒有照顧、補償約定，依民法第148條第2項誠實信用原則，不應容許子女向其他手足索討看護費用，認為男子求償無據，予以駁回。