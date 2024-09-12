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中信國寶弊案落幕！辜仲諒無罪確定 棄保潛逃的朱國榮判16年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空中信資產3億美金、約近百億台幣，違反金融控股公司法、證券交易法等罪嫌，同案被告、棄保潛逃的國寶集團總裁朱國榮被控內線交易、炒作龍邦股票案，最高法院判決辜仲諒無罪確定、朱國榮則被依內線交易等罪判刑16年，沒收1億8036萬餘元犯罪所得定讞。

另外，證券投資人及期貨交易人保護中心提刑事附帶民事訴訟，請求辜仲諒、張明田應給付1億1755萬元，利審均判辜等人免賠，如今也因辜仲諒獲判無罪確定，最高法院駁回上訴，判決投保中心敗訴，辜免賠確定。

辜仲諒涉及的海外百億掏空案，案源與2006年的「紅火案」有關，也是最高檢察署特偵組熄燈前的代表作。檢方指控，辜仲諒等人2004至2007年以旗下資產公司投資不良債權，利用陳俊哲等擔任相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占3億美元。

特偵組另指控辜仲諒因中信金控有意併購台灣人壽，以國寶集團的台北市亞洲廣場大樓二樓房產，承作擔保放款，利益輸送給台壽保的法人股東、龍邦國際公司市場派大股東朱國榮，作為朱同意併購案的條件，造成中信一億元的損害；一、二審均判決辜仲諒無罪，最高法院駁回檢方上訴，辜無罪確定。

另外，朱國榮2013年6、7月間聘雇女性友人林桂馨，分別於2014年2月7日至4月8日、2014年11月10日至2015年2月6日、2015年5月26日至8月26日、2016年1月30日至3月25日，利用大量人頭帳戶操作龍邦股票，拉抬龍邦股價。

一審判決朱國榮12年4月徒刑，二審依違反證交法製造證券交易活絡表象罪、高買證券罪、內線交易等共5罪，加重改判朱國榮16年徒刑；朱國榮在案件上訴審理期間，棄保潛逃至海外，目前被通緝中，最高法院駁回上訴，朱國榮判刑16年定讞。

中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片

中信 內線交易 掏空 朱國榮 辜仲諒

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