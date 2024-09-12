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創博弈紀錄…「魔龍傳奇」洗錢438億 調查局闖大本營屠龍斬金流

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦刑事局警政監林明佐包庇九州博弈集團案，發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方，不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用，平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工，讓旗下職員甘心為其賣命，航業處航高站在搜索時，意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱，辦案人員好奇怎會有人拿百元洗錢，追查才知原來博弈集團的「零用金」，總計查扣數百萬元百元新鈔。

據了解，九州娛樂網站架設海外，該集團開發的「魔龍傳奇」遊戲，性質類似吃角子老虎，號稱是台灣當前最夯的線上博弈，客戶遍及海內外，人數創下歷來線上博弈紀錄，國內不少業者重金聘請工程師仿效該軟體，但客戶連百分之一都不到，只能用望塵莫及來形容，調查局這次直搗九州台中大本營，還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷，被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。

調查局指出，九州集團利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊，成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該虛擬帳號實則連結至第三方支付公司的實體帳戶，等款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶的人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢。

專案小組指出，九州集團組織分工明確，陳政谷為攏絡員工「努力洗錢」只要能拓展業績或開發新客戶，即會用大綑的百元現鈔作為「打賞」獎勵，一來是紅色帶有喜氣，二來是厚厚一疊百元鈔拿在手上，比起一、二張千元小費還有「手感」，估計自2017年開始，洗錢金額高達438億。

調查局昨天發布今年第3波「斷源專案」執行成效，查緝重點聚焦於犯罪所得查扣，除查扣大筆鉅額現金、銀行存款外，另扣得泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產22筆、賓利、保時捷、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡等，估計查扣不法所得41億7727餘萬元。

調查局強調，虛擬貨幣興起，導致第三方支付洗錢非常嚴重，並直接與水房連結，洗錢防制法第6條子法新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，明年就會實施，違者可處2年以下有期徒刑。

調查局查扣博弈集團購買保時捷911洗錢。圖／調查局提供
調查局查扣博弈集團購買保時捷911洗錢。圖／調查局提供
調查局查扣九博弈博弈發送員工百元小費紙箱，金額約上百萬元。圖／調查局提供
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博弈 檢察官 洗錢 虛擬貨幣 詐欺

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