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賴清德前將軍隨扈醉吻女軍官 上校幫他體測作弊判1年3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

於賴清德副總統時期擔任警衛室主任的謝靜華少將，2020年以5000公尺健走替代項目取代原本3000公尺的跑步測驗，次年，因健走也未達標，國安局特種勤務中心前上校盧永榮涉嫌幫竄改體測成績。台北地院審理，今依偽造文書罪判盧1年3月。此案仍可上訴。

本案當事人謝靜華的爭議不少，曾當街醉吻女軍官遭停職，所牽涉的體測作弊案，由國安局政風處移送法辦，國安局特種勤務中心前上校盧永榮的下屬上尉許正杰偵查中認罪，在偵查中獲處分緩起訴，至於盧永榮則被判刑。

2022年立法委員游毓蘭踢爆謝靜華的體測成績「作弊」，游以國安局特勤中心副指揮官李榮華中將3項體能測驗滿百為對比，在臉書狂酸謝，還將貼文放在立法院「立法委員最新消息」官網，引發議論。

謝靜華2020年由上校晉升少將，需要通過體測，不過，謝以公務繁忙不補測，晉升前才以5公里競走等項目替代3000公尺跑步。

2021年年度體測時，謝靜華再以膝蓋不適合3000公尺跑步為理由，改以5公里健走替代，由特勤中心訓練組長鑑測，雖然謝靜華的成績不佳，訓練組卻未如實填載分數。

檢察官指控，時任特勤中心訓練組長的上校盧永榮，明知謝靜華鑑測成績為47分28秒，為了讓謝的成績達標為「45分鐘」，下令鑑測官許正杰依其指示將謝的測試成績不實登載為44分48秒，使謝能取得維安特勤人員體能的要求。

國安局特勤中心內部有人舉報，由政風處進行調查，將盧永榮、許正杰函送偵辦，交給檢察官追究刑責。

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謝靜華（左）曾當街醉吻女軍官遭停職。(翻攝自爆料影片)
謝靜華（左）曾當街醉吻女軍官遭停職。(翻攝自爆料影片)
國安局前特勤中心研究委員謝靜華（右）。圖／聯合報系資料照片
國安局前特勤中心研究委員謝靜華（右）。圖／聯合報系資料照片

健走 偽造文書 國安局 檢察官

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