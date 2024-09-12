不堪海外虧損 馬光前董座3人涉內線交易

馬光醫療集團前董事長黃傳勝等人涉嫌偷賣股票，被檢方起訴。取自馬光中醫網站 在亞洲有多家據點的馬光保健集團，因孫公司新加坡愛信國際學院（簡稱ＡＩＳ）虧損不斷，計畫出售ＡＩＳ公司股權，公司董事長黃章益、董事黃傳勝、黃博聞涉在重訊發布前，偷偷賣掉或購入馬光─ＫＹ股票，高雄地檢署偵結，昨依違反證券交易法起訴黃傳勝等三人。

馬光保健集團在英屬開曼群島設立，在台發行馬光─ＫＹ股票，黃傳勝為總經理，胞弟黃章益為前董事長，該職前年六月由黃博聞接任。

檢調查出，二○一九年三月間，馬光─ＫＹ孫公司新加坡愛信國際學院（ＡＩＳ）因營運、招生狀況不佳導致虧損，集團計畫將子公司ＭＫＨ持有的愛信國際學院百分之六十一股權出售，經董事會做成決議，同年五月十六日發布重大訊息。

黃章益、黃傳勝兄弟及黃博聞，擔心重訊發布後恐影響馬光─ＫＹ股價，重訊前以自己或他人帳戶指示親友出售或加碼購入馬光─ＫＹ股票。

高雄市調查處今年三月接獲馬光─ＫＹ內線交易情資，報檢方指揮搜索，約談黃傳勝、黃章益、黃博聞及代操股票親友等十四人，其中黃傳勝、黃章益、黃博聞三人，複訊後以四十萬至六十萬元交保，限制出境出海。

檢調查出，黃傳勝、黃章益兄弟，因提前知道重訊消息，出售或加碼購入股票，分別有擬制性規避損失七十八萬一六五○元、四萬七○○元，黃博聞加碼認購股票，靠內線擬制性獲利四十二萬九八三○元。

高雄地檢署認定三人違反證券交易法提起公訴，考量黃傳勝、黃章益未獲利，黃博聞繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑；協助買賣股票親友、公司職員等人，檢方認定不知情，均不起訴處分。