2課長變賣物料 賺逾4千萬判刑

台中司法大厦。圖／聯合報系資料照片 台中市某上市機具大廠游姓、黃姓課長利用職務機會，以內部系統虛增「漆包線」數量十七萬公斤，各自變賣侵占公司財產高達四一九五萬元，公司發現除解僱也提告求償；台中地方法院依業務侵占罪判游、黃有期徒刑三年、兩年六月，兩人各應給付公司三一八二萬元、一○一三萬元。可上訴。

檢警調查，游男、黃男各在公司后里的兩個廠區擔任課長達廿年，兩人二○一八年至二○二○年間，以公司內部系統下指令增加「漆包線」品項、數量，各自虛增十三萬四一二二公斤、四萬三五四○公斤，各變賣獲利三一八二萬元、一○一三萬元，事後被公司發現解僱、提告。

法院審理時，游坦承不諱，黃則否認，黃辯稱調整漆包線數量是發現有多有少，調整後才能讓帳簿平衡，且公司倉庫那麼大，他不可能廿四小時顧著，只是單純想將數量正常化。

法官比對公司系統紀錄、證詞，認為黃若發現漆包線短少不見，理應陳報公司查明，而非長達三年來都調整龐大數量，不採信其辯詞。

一審認為兩人利用職務之便侵占，對公司損害非小，犯後沒和解賠償，依業務侵占罪判游男三年、黃男二年六月徒刑，上訴二審駁回確定，公司再提民事求償四一九五萬元。

民事庭審理時，游辯稱僅侵占六萬多公斤漆包線，其餘和他無關，當時以每公斤九十至一百元賣出，同意以每公斤一百元計算；黃則說廠區管制鬆散，不排除遭人竊取，公司以他校正數量就認定侵占，求償無理由。

民事庭根據公司相關人證詞及刑事偵查、審理證據等，認為公司求償有理由，判兩人一共應給付公司四一九五萬元。