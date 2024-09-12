詐貸2.7億 江媽炒房團13人被訴

女子廖美玲（已歿）與丈夫江宗榮組成「江媽炒房團」，與建商劉賴偉勾結，以人頭屋主不實財力資料及屋價灌水合約，向銀行詐貸共2.7億餘元，遭新北地檢署起訴。記者蔣永佑／攝影 男子江宗榮與妻子廖美玲（已歿）共組「江媽炒房團」，涉與金富建設董事長劉賴偉、劉柏廷父子合謀，協助偽造屋主不實財力資料，向聯邦、板信、台新、永豐、土地共五家銀行詐貸共二點七億餘元。新北地檢署昨依共同詐欺、偽造文書及銀行法、組織條例等罪，起訴江、劉、炒房團幹部及屋主共十三人。

檢方調查，廖女前年六月過世，生前與丈夫江男和炒房團幹部韓乙綺、藍麗華，共同與雙北不同建商簽署代銷契約，藉由代銷不動產賺取佣金。二○一五年起，該炒房團與劉男、劉父合作，多次舉辦說明會或投資講座，推銷劉男公司位於板橋、永和區的「金富帝寶」、「金富天夏」、「金富臻品」等建案。

檢方指控，席間炒房團成員以劉男公司提供「無息借貸、享受購屋補貼金」、「低頭款買房，建商兩年無息借款，一年後房價上漲可協助增貸，增貸還款給建商」、「與銀行關係良好，可協助獲取高成數貸款」等話術，鼓吹財力不足民眾購屋。

炒房團明知部分屋主已不具備足夠財力，還涉與劉男聯手，要求屋主簽訂「無息貸款合約書」，由屋主向劉男公司借款，並簽發金額一點二倍商業本票，再持屋主印章、印鑑證明，在屋主未授權下，向地政機關辦理最高權限抵押權設定。

借款到期屋主無力還款，劉男便向法院聲請本票裁定將房屋拍賣。經查江媽炒房團與劉男共向五家銀行詐貸十七筆，總金額合計二億七一八○萬元。