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台中潭子戶政員A規費 250罪起訴

聯合報／ 記者曾健祐陳秋雲／台中報導

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中市潭子區戶政事務所方姓課員，涉嫌利用負責處理民眾申辦戶籍謄本、印鑑機會，刻意未將受理案件登入電腦，或登載不實件數，再將每天少繳納入庫的十元、廿元規費放進自己口袋，合計侵占六萬多元；台中地檢署依貪汙侵占公有財物、公務員偽造文書等共二五○罪起訴方男。台中地檢署接獲檢舉，指潭子戶政所登記課的五十九歲方姓課員，利用經辦業務侵占民眾繳付的行政規費。

檢方指揮廉政署和調查局查出，方男二○二二年一月至二○二三年三月間，多次受理民眾申請核發戶籍謄本、印鑑證明，登入戶政資訊系統列印民眾申請文件，未依程序存檔入案，或登載不實申請張數，造成戶政資訊系統查無或低報民眾申請案件應付金額，方再將每天結算時所收未列帳的行政規費侵占入己，每筆金額十元至廿元不等。

檢方偵訊時方全部認罪，稱侵占款項用於日常三餐、繳手機費、社區管理費及第四台費用等；林姓課長證稱，發現方受理十四筆戶籍謄本申請紀錄僅一筆存檔，且收規費三九五元僅繳卅元入庫，通報政風室。

檢方認定方一共二五○次犯行，共侵占六萬五一五元，依侵占公有財物、公務員登載不實等二五○罪起訴。

貪汙侵占公有財物罪，法定刑為無期徒刑或十年以上有期徒刑，檢方以方犯後自白坦承，具有悔意，犯後態度良好，每次犯罪所得在五萬元以下，應依法減刑，建請法院從輕量刑。

中市民政局說，全案是民政局發掘，政風室查察後，報政風處函轉廉政署偵處，案發後方已調整職務。潭子戶所昨開考績會將方員記過兩次，不過方已主動離職。

侵占 廉政署 戶籍

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