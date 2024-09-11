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出事了！網紅「罔腰」疑涉毒被警逮捕 拘留室過一夜後獲請回

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄即時報導

曾自爆懷孕惹議的變性網紅「罔腰」涉及毒品案，昨天經高雄市警鳳山分局拘捕到案，並搜出違禁品，在高雄市刑大拘留室過了一夜，今天經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署，獲雄檢請回。

高雄檢警對罔腰被捕，三緘其口，表示是高檢署指揮全國警方偵辦的專案之一，責令高雄市警鳳山分局拘捕「罔腰」。員警昨天到罔腰的住處，表示在她住處發現毒品，才將她帶回偵辦，但細節無法對外說明。

警方表示，「本案屬高檢署全國統一指揮的專案，已律定由高檢署統一發布新聞」，員警層級太低，無法對外說明相關案情。雄檢發言人對此案也不願鬆口，只表示罔腰已獲請回。

「罔腰」在2021年曾在網路貼假超音波照，自稱進行人體實驗已懷孕，還秀出媽媽手冊，高雄市衛生局查過醫院，確認沒有罔腰所述人體試驗情事，並發函給罔腰，要她陳述意見，後來罔腰才坦承超音波照片都是「造假」，向衛生局致歉。衛生局將全案交由警方處理，依社會秩序維護法移送高雄地院裁罰，但高雄地院簡易庭認為她發言未影響社會安寧，裁定不罰。

據網傳，罔腰與網紅「鳳梨」過去曾交往，分手後2人曾在網路互槓，鳳梨7月31日在IG限時動態，指控罔腰盜刷他的信用卡，罔腰隔天更在IG貼出影片，附驗傷單，稱「我當時被打到送醫院」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

變性網紅「罔腰」（右）和男友「阿猴」。圖／取自「阿猴（楊曜宇）」IG
變性網紅「罔腰」（右）和男友「阿猴」。圖／取自「阿猴（楊曜宇）」IG

毒品 網紅 衛生局 高雄市

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