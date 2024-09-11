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X光機活貓看成鴨賞？航警股長被控遭女陸商「色誘」 律師主張合理溝通

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

航空警察局前股長孫一鳴遭中國大陸X光機廠商女經理李委霖色誘，採購劣質陸貨並收回扣，導致機場安檢人員判讀時，把行李箱內的活貓看成「鴨賞」，一審依貪汙治罪條例判孫17年6月徒刑，沒收未扣案的166萬犯罪所得，二審改沒收153萬元。最高法院發回，台灣高等法院更一審今開庭，律師主張「收受回扣」僅共同被告指證，無法證實。

孫被限制出境出海，將於9月20日期滿，法官今詢問對限制出境有何意見？孫表示「沒有意見」，檢察官則認為應繼續限制。

航警局2014年採購雙射源X光檢查儀，驗收時發現有瑕疵，主動報請桃園地檢署調查。檢調發現負責採購案的孫一鳴（56歲）受大陸廠商、同方威視技術公司女經理李委霖（40歲）財色利誘，再勾結台灣廠商蔡依仁（54歲）取得航警局標案。

檢方調查，航警局2013年編列7千多萬元，採購X光檢驗儀和X光車設置在桃園、松山、小港機場和海關「驗貨」；李委霖獲悉這筆標案，透過友人認識負責招標的孫一鳴，來台色誘孫並成親密伴侶。

檢方還發現李委霖不只拍下兩人性愛影片，返陸後還透過視訊「網愛」，更簽下「愛孫警官一輩子」承諾書，承諾「不管孫警官體力有沒下降、都永遠陪伴照顧」、「承諾效期到生命結束」。另外，劣品充上品事件爆發後，孫一鳴傳LINE給李女「調查局要汙蔑我的話，我看逃亡好了。」李女還回「好呀，我們私奔吧。」

孫找國內廠商蔡依仁當白手套，要求蔡將大陸同方威視製造的X光儀送到日本組裝，偽裝成日本貨運回台灣，於2014年9月驗收尚未通過就急忙啟用，孫事後收下3百多萬元回扣。這批Ｘ光機因螢幕常出現拖曳、切割畫面、連續2小時畫面錯亂，讓第一線安檢人員判讀失誤，有民眾赴韓旅遊，安檢人員未檢出行李箱內有貓。

桃園地院批已婚的孫一鳴貪戀女色與不法利益，枉顧飛航安全、刑事預防、國土保安，腐蝕國家社會法治根基。高院前審雖撤銷改判，孫一鳴仍判17年6月刑，沒收153萬元不法所得。孫上訴最高法院，最高法院認為原判決理由不備，發回更審。

高院更一審今行準備程序，孫一鳴的律師認為前審認為X光機是未具品質認證的劣品，卻拿來取代良品，且把與廠商的合理溝通往來行為、資訊交換也認定是舞弊，但孫是否有收受回扣僅有共同被告單一指證，證據不充分。法官定10月23日下午續行準備程序。

大陸女子李委霖（右）色誘航空警察局前股長孫一鳴，取得Ｘ光儀標案後，二人發展成親密伴侶，但孫表示現已無聯絡。本報記者／翻攝
大陸女子李委霖（右）色誘航空警察局前股長孫一鳴，取得Ｘ光儀標案後，二人發展成親密伴侶，但孫表示現已無聯絡。本報記者／翻攝

回扣 桃園地檢署 行李箱

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