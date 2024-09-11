像宮廷劇、八點檔！周玉蔻爆東元「小三奪權」案 交通部長被傳喚作證

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，依誹謗罪起訴，台北地院今天傳喚交通部長陳世凱作證。陳證稱，與黃茂雄之子黃育仁、周玉蔻茶敘，席間有提及「小三奪權」的事，陳作證後獲請回。

不過，陳世凱2023年7月25日偵查中證稱，當時談天內容只與經營權有關，今天卻明白證稱曾在席間提過「小三奪權」及相類似字眼，檢察官質疑陳上次作證較接近茶敘時間，理論上應更真實，陳則回答「後來有努力回想」。

陳世凱稱，2021年4月上旬，周玉蔻透過他邀約黃育仁在台北市大安路餐廳喝茶，周表示要聊東元的事，他聽完後發現像「宮廷劇」、「八點檔」的樣子，確有提及「小三奪權」，但如果要一字一句還原當天對話會有困難，「差不多就是這樣」。

陳世凱稱，茶敘時，大家有提併購案、有提黃茂雄、邱純枝的關係「就像新光的吳東進與李紀珠」；陳說，他每天都要跟很多人說話，既然談到新光金「李紀珠就會是重點」。

陳世凱證稱，在他印象中，黃育仁確實對邱純枝的角色存疑，黃育仁還說「父親出國母親就會很緊張」。

陳世凱證稱，那天茶敘進行1、2個小時，是周玉蔻請他邀請黃育仁，黃育仁在茶敘時有拿外婆林明穱的影片給周玉蔻看，「內容大致是蠻生氣、罵黃茂雄的話」，整場茶敘主要都是黃育仁在說話，而茶敘之前，他已知道黃育仁認為邱純枝是個「壞女人」，茶敘結束，周玉蔻有表示會將談話作成報導，但他沒有把周將報導的事告訴黃育仁。

東元集團負責人黃茂雄2020年與兒子黃育仁爆發父子經營權之爭，邱純枝力挺黃茂雄，黃育仁的外婆「東元阿嬤」林明穱主張世代交替，喊話要求黃茂雄交出棒子。

周玉蔻主導的「放言」網媒在2021年4月12日以「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」，邱純枝認為周玉蔻影射她是「小三」提告。

周玉蔻辯稱，相關報導作成前，有透過時任台中市議員的陳世凱牽線當面採訪黃育仁，只是轉述黃育仁懷疑黃茂雄與邱純枝關係的看法，沒有誹謗故意。

檢察官第1次偵辦認為，周玉蔻已經合理查證，處分不起訴，不過，邱純枝聲請再議，高檢署發回地檢署重查。