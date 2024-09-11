前移民署資訊組長施明德涉收賄 監院全票通過彈劾

監察院今天說，內政部移民署移民資訊組前組長施明德利用主導預算高達新台幣14億餘元的採購案機會，圖利廠商、收取不法利益，監院通過監委蔡崇義、田秋堇提案，全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，施明德利用主導「外網安全節能終端設備購置案」、「入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫」，預算金額高達14億餘元的各項採購案的機會，圖利自己以人頭持股所經營的公司，獲取不正利益。

監察院說，施明德主導「99年度署本部及各服務站e公務平台終端電腦設備更新採購案」、「入出國查驗暨自動通關系統委外建置案」、「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，洩漏應保守秘密的採購資訊。

監察院指出，施明德更與所辦採購案有利益關係的廠商私下接洽，造成限制競爭或不公平競爭，藉以圖利特定廠商得標，且明知機關在開標前發現投標廠商有借用他人名義投標，影響採購公正，而仍予開標、決標，以收取不法利益。

監察院表示，施明德除圖利自己以人頭持股的公司外，並且收受賄款，不思廉潔自持，審慎辦理政府採購，惡性重大，有違公務員服務法等規定，違失事證明確，有懲戒必要。

監察院3日審查通過蔡崇義、田秋堇提案，全票通過彈劾施明德，全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。