南警破廢棄物清理犯罪集團 開挖亂倒10餘公頃

台南市政府警察局刑警大隊今天宣布破獲以許姓男子為首的廢棄物清理犯罪集團，涉嫌將大量營建廢棄物傾倒在台南市多處土地，面積初估達10餘公頃，共查獲許男等29人到案。

台南市警察局刑警大隊偵五隊隊長劉清友今天接受媒體聯訪表示，以許男為首的犯罪集團，涉嫌在七股、善化、關廟、安南區等地尋找無人看管土地，或以承攬填土整地等工程名義，開挖土地後傾倒水泥塊、人行磚、柏油等營建廢棄物。

劉清友指出，警方獲報後成立專案小組展開布線、監控並報由台南地檢署指揮偵辦，追查發現傾倒面積達10餘公頃，其中於七股區傾倒掩埋廢棄物土地包括綠能產業光電案場。

劉清友指出，蒐證完成後發動數波查緝行動，查獲主嫌許男及集團成員共29人到案，查扣挖土機4台、砂石車6輛、行動電話27支等證物，依違反組織犯罪防制條例及廢棄物清理法等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。